Ege Teknopark, Ege Üniversitesi bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon alanında önemli bir merkez haline gelirken, girişimcileri uluslararası yatırımcılarla buluşturma çalışmalarını hızlandırıyor. Teknopark, girişimcilere sunduğu eğitimler ve destek programlarıyla bölgenin teknoloji odaklı girişim ekosistemini güçlendiriyor.

Ege Teknopark'ın genişleyen yatırımcı ağı

Ege Teknopark, start-upları yurt dışındaki yatırımcılarla bir araya getirme konusunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. İzmir ve çevresindeki paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren Teknopark, girişimcilere ve inovasyon odaklı projelere destek sağlamayı sürdürüyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yönetilen Teknopark, yüzde 100 doluluk oranı ile faaliyet gösteriyor.

AB ve TÜBİTAK destekli projelerle girişimcilere destek

Ege Teknopark Uluslararası Projeler ve Etkinlikler Uzmanı İrem Ceren Geren, Teknopark'ın girişimciliği teşvik etmek amacıyla AB ve TÜBİTAK destekli projeler sunduğunu belirtti. Geren, Teknopark bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler ve destek programlarının, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Girişimcilik eğitimi ve destek programları

Teknopark'ta verilen eğitimlerle girişimci olmak isteyenlere yol gösteriliyor. TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde, öğrencilere, akademisyenlere ve girişimci adaylarına eğitimler veriliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği destekli ön kuluçka programı, girişimcilerin şirket kurmalarına yardımcı oluyor ve başarılı olanlara 900 bin TL'lik fon sağlanıyor.