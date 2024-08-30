Karne Medya Gurubumuzda yer alan EGE TV, 1 Eylül’den itibaren yayın hayatına yeniden başlayacak.

Medya Grubumuz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eyüphan Gündoğdu’nun dediği gibi;

”YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK…”

İzmir’de yerel televizyonculuğun simge isimlerinin de yer aldığı yönetim kadromuzla, özlenen EGE TV’yi ekranlarınıza taşımanın-taşıyabilmenin heyecanını yaşıyoruz.

Bu heyecanla, haftalık yayın akışımızı belirlerken; sadece İzmir’in ve Ege’nin değil, Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde olursanız olun Ege Bölgesi’ne ilişkin her şeyi bulabilecekleri-bulabileceğiniz yayın içeriğine yer vermeye çalıştık.

İki hafta önce de yöneticilerle program yapımcı ve sunucuları bir araya geldik. Bu bir tanışma toplantısıydı. Tüm arkadaşlar tek tek kendilerini ve programlarını anlattılar. Toplantıya katılan tüm arkadaşların büyük bir heyecan içinde olduklarına tanık olduk.

Amacımız iyi ve kaliteli yayıncılık; mutlu ve huzurlu izleyici kitlesi…

İzleyicilerini mutlu etmek isteyen yönetici, yapımcı ve teknik kadro…

En son teknolojilerle donatılmış İzmir merkez, İstanbul, Ankara Temsilcilikleri ile stüdyolarımızın yanı sıra 4 adet canlı yayın aracımız;

Deneyimli, işinin uzmanı teknik kadromuzla TÜRKSAT uydusu 12685 (H) 27500 frekans üzerinden 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü test yayınlarına başladık.

EGE TV, 01 Eylül 2024 Pazar günü de yayın hayatına başlayacak…

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Çıktığımız bu yolda, tüm arkadaş ve dostlara başarılar diliyorum.

Yolumuz, yolunuz açık olsun…

İYİ YAYINLAR…

İYİ SEYİRLER, SEVGİLİ EGE TV İZLEYENLERİ…