Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 2 Ekim 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!
Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 2 Ekim 2024 Çarşamba
günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:
08.00 Ile 10.00 Ege’den Günaydın Canlı
10.00 İs Dünyasında Ekonomıye Yön Verenler
Konuk: Hüseyin Cengiz
11.00 Haber
11.05 - 11.55 Magazin Ekspres Canlı
12.00 Haber
12.05 - 12.55 Recete Canlı
Konuk: Op. Dr. Ümit Filiz
13.00 Gün Ortası
14.00 Hayatın İçinden Canli
14.00 Konuk : Dr. Feray Saraçoğlu
14. 30 Konuk:Atila Ertem
15.00 Haber
15.05 Hayatın İçinden Canlı
15.10 Konuk: E. Buğra Balcı
15.30 Efe Günendi
16.0o Şiire Sevda Canlı
Konuk: Mustafa Dalçam
17.00 -17.55 Sağlık Turizmi Canlı
18.00 - 19.00 Kentın Sesi
Konuk: Av. Sancaktar Devlet Özkul
19.30 Ana Haber Mehmet Ali Deniz
20.15 Spor
21.00 Polıtıka Burada Canlı
Gece Bultenı
Gunduz Kusagı