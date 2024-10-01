Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 2 Ekim 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 2 Ekim 2024 Çarşamba

günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

08.00 Ile 10.00 Ege’den Günaydın Canlı

10.00 İs Dünyasında Ekonomıye Yön Verenler

Konuk: Hüseyin Cengiz

11.00 Haber

11.05 - 11.55 Magazin Ekspres Canlı

12.00 Haber

12.05 - 12.55 Recete Canlı

Konuk: Op. Dr. Ümit Filiz

13.00 Gün Ortası

14.00 Hayatın İçinden Canli

14.00 Konuk : Dr. Feray Saraçoğlu

14. 30 Konuk:Atila Ertem

15.00 Haber

15.05 Hayatın İçinden Canlı

15.10 Konuk: E. Buğra Balcı

15.30 Efe Günendi

16.0o Şiire Sevda Canlı

Konuk: Mustafa Dalçam

17.00 -17.55 Sağlık Turizmi Canlı

18.00 - 19.00 Kentın Sesi

Konuk: Av. Sancaktar Devlet Özkul

19.30 Ana Haber Mehmet Ali Deniz

20.15 Spor

21.00 Polıtıka Burada Canlı

Gece Bultenı

Gunduz Kusagı