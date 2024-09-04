İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. kez İzmirlilere “merhaba” dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin kalbi Kültürpark’ta atıyor.

Fuarın bu yılki teması teknoloji ve yapay zeka olunca özellikle gençlerin ilgisini fazlasıyla çekmiş. Ege TV’nin ilk canlı yayınını izlemek için gittiğim fuarda, gördüğüm tablo gerçekten etkileyiciydi.

Fuar alanında dolaşan gençler, adeta "Gençlik Fuarı" dememiz için bize göz kırptılar.

Çim konserleri, gençlerin enerjisiyle buluştu. Dün Hande Yener sahnede gençleri coşturdu, 9 Eylül’de ise Haluk Levent İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşatacak.

Alternatif sahnede de birbirinden farklı sanatçılar performans sergiliyor. Anıl Piyancı’dan Ceylan Ertem’e, Şanışer’den Can Gox’a uzanan geniş bir yelpaze var. Fuarın müzik dolu atmosferi İzmir’e taze bir nefes getiriyor.

Ama fuar sadece müzikten ibaret değil. Yiyecek stantları bu yıl oldukça dikkat çekiyor. Her köşe başında lezzetli bir şeyler bulmak mümkün.

Ancak unutmamak gerek, fuarın bir tanıtım alanı olduğunu ve fiyatların makul tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yüksek fiyatlar, bu güzel tanıtım fırsatını gölgeleyebilir.

Ve tabii ki lunapark... Fuarın vazgeçilmezi. 50 yılı aşkın süredir fuarın demirbaşı olan bu renkli alan, çocuklara ve gençlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Lunaparkın işletmecisi Önder Coşkun’un bu mirası babasından devraldığı gibi, şimdi o da oğluna devretmiş. Bu süreklilik ve yeniliklerle lunapark her yıl fuara başka bir renk katıyor.

Lunaparksız bir fuar, İzmir için eksik kalır.

EGE Tv’nin Fuar’dan gerçekleştirdiği, Eyüphan Gündoğdu, Kemal Karataş ve Oya Pardak’la hazırlanan “Gündoğdu Meydanı” programının ilk canlı yayın konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın fuarla ilgili büyük planları olduğunu anlattı.

Başkanın anlattıkları buraya sığmaz onları tüm ayrıntısıyla gazetemizin manşet haberinde okuyacaksınız.

Fuar günlerinin uzatılması bunlardan biri.

Artık fuar bir haftada sona ermeyecek, her yıl daha uzun sürecek. Belki eski zamanlardaki küçük tren, hayvanat bahçesi, çay bahçeleri fuar alanında olmayacak, ancak yeni projelerle fuarın nostaljik ruhunu yeniden canlandırmayı hedefleyen çalışmalar yolda.

Önümüzdeki yıl katılımcı ülke sayısı 25’i geçecek. Başkan’ın sözü bu.

İzmir Fuarı, hem geçmişi hem de geleceği bir araya getiriyor. Gezin, keşfedin ve mutlaka Montrö kapısı yanındaki Ege TV standına uğrayın. Kentin önemli isimlerini orada canlı yayında izleme şansını kaçırmayın.

Fuar, İzmir için bir gelenek, bir hatıra.

Nostaljinin gelecekle buluştuğu bu etkinlik, her yıl yenilenerek İzmirlilere unutulmaz anılar katmaya devam edecek.

GÜNÜN İTİRAFI

Bu gece lunaparkta dönme dolaba binip İzmir’i seyredeceğim.