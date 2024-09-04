Yaklaşık 35 yıldır basın sektöründeyim. Yazılı ve görsel basının çeşitli kademelerinde değişik görevlerde bulundum.

Yani, gazeteciliğin de televizyonculuğun da zorluklarını iyi bilirim.

Aşılması zor yüksek dağlar gibidir.

Tepeye varmak da zordur, tepede kalmak da.

Plan, program, disiplin ve de olağan üstü çalışmak ister.

Yaşamınızın pek çok anında fedakarlık yapmak zorunda kalırız.

Hepsini tamamladığınızda, yani tepeye tırmandığınızda artık ayakta durma süreciniz başlar.

Tüm bu yazdıklarımı tamamlayarak yola çıkan bir grup var şimdi İzmir’den ve Ege’den.

Haber Ekspres Gazetesi, Radyo Pause ve Ege TV’si ile.

Bugünkü ekonomik krizin tam ortasında böylesine bir yatırım yapmak ve istihdam yaratmak, Dilek ve Eyüphan Gündoğdu çiftini kutlamak gerekir.

Risk almanın ve cesaretin örneğini verdikleri için.

İleriyi görmek ve beyin takımını seçme becerisi...

Albert Einstein’in dediği gibi; “Ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego, ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego”

Güçlü yürüyüşün sırrı bu sözde gizli. Liderinin egosuz olması.

Reklamı sevmez. Siz onu tanıyorsunuz.

Gazete ve radyodan sonra şimdi sırada televizyon var.

Ankara ve İstanbul temsilcilikleri, canlı yayın araçları ve dronları ile, Ege TV pazartesi gününden itibaren yayın hayatına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile geceye damgasını vurdu.

Tecrübeli kadroları ve kaliteli programcıları ile kanal yola çıkmış durumda.

Şimdi, sırada iş alemi ve büyük kurumlar var.

Artık moral ve destek zamanı.

Yürümek, koşmak ve tepelere tırmanmak için...

Ege’nin ve İzmir’in böyle bir güce ihtiyacı vardı.

Yerellerin göz ardı edildiği bu dönemde, İstanbul’a vereceği “biz de varız” mesajı için…

Sesimizi duyurmak ve hedeflere varmak için…