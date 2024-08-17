Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç başlamadan önce taraftarlar da yavaş yavaş stada gitmeye başladı. Ege TV, maçın öncesinde taraftarlarla röportaj gerçekleştirdi, takımın sezon öncesi transferlerinden mennun olup olmadıklarını sordu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına Göztepe, 0-0'lık sonucun ardından 1 puana razı olmuştu. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Matsuki bu maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Malcom Bokele'nin ise kadroda yer alması bekleniyor. 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, seyircisi önünde çıkacağı ilk 90 dakikayı kapalı gişe oynayacak.

Taraftarlar memnun değil

Transfer sezonu boyunca Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Miroshi, Kuryu Matsuki, Malcom Bokele ve Juan'ı kadrosuna katan Göztepe'de en önemli eksik olarak en geri ve en ileri uç görünüyor. Taraftarlar Southampton'dan kiraladıkları oyuncular konusunda kararsız durumdalar. Genç bir kadronun oluşması tecrübe eksikliği olarak kabul ediliyor.

En önemli eksik kaleci

Taraftarlar Southampton'dan kiraladıkları oyuncuların içerisinde en çok eski kalecileri Mateusz Lis'i görmek istiyor. Kaleci eksikliği sarı kırmızılılarda sezon boyunca sıkıntı yaratacak gibi. Bunun dışında ofansa da daha iyi bir alternatif isteyen taraftar oldukça fazla.

Fenerbahçe'de sakatlıklarından dolayı Lille maçında oynayamayan Ferdi Kadıoğlu ve Fred; Göztepe mücadelesinin kamp kadrosuna yer aldı. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat ise bu kritik deplasmanda forma giyemeyecek.

Göztepe - Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 21.45'te oynanacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.