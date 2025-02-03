İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, Ege TV’de Serdar Karlıova ile Gündem programında sektördeki önemli konulara değindi. Korsan taşımacılık sorunundan servis araçlarında güvenlik kriterlerine kadar geniş bir yelpazede açıklamalar yapan Mert, özellikle şoförlerin eğitimine ve güvenli taşımacılığa dikkat çekti. Ayrıca, uzak ilçelerdeki taşımacılık sorunları ve yeni zam tarifeleri hakkında da bilgiler veren Mert, esnafın karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini de paylaşarak izleyicilere önemli tavsiyelerde bulundu. Korsan taşımacılıkla mücadele konusunda konuşan Başkan Erdem Mert, “Sektörümüzde en büyük sorun korsan diye tabir ettiğimiz araçlardı. İkiz plakalarla da mücadele ettik. Verilen mücadele ve hizmetlerle esnaf bizi tanıdı. Göreve geldikten sonra bu sorunun üzerine gitmeye devam ediyoruz. Emeksiz bir şey olmuyor. Dolayısıyla çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

Servis araçları kriterleri

Servis minibüsü ile özel minibüsün farkını anlatan Başkan Mert, “Çok kutsal bir görevimiz var. Bugünün küçükleri yarının büyüklerini taşıyoruz. Ailelerin ise en değerlilerini taşıyoruz. Hem öğrencileri hem personelleri, müdürleri taşıyoruz. Hepsinin canı bize emanet. Can taşıma bilinciyle hareket ediyoruz. Servis araçlarının başka kriterlere sahip olması gerekiyor. Aracın S plakalı olması gerekiyor. Vize ve bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. Üç nokta emniyet kemeri olması gerekiyor. Koltuk sensörü olması gerekiyor. Sürücülerin de kriterleri olması gerekiyor. Herkes servis sürücüsü olamıyor. Ulaştırma Bakanlığı’ndan SRC belgesi alınmış olması gerekiyor. Bunun sınavından geçmiş olması gerekiyor. Sabıka kaydının temiz olması gerekiyor. MYK belgesi diye uygulamalı sınavlardan geçen belgeleri alması gerekiyor. Şoför tanıtım kartı olması gerekiyor. Sürücü kötü madde kullanıyor mu diye kan testleri yapıyoruz. Psikoteknik belgesi ise şoförün davranışlarını ölçen testlerden geçiriyoruz. Davranış biçimleri ölçülüyor. Sağlık raporu gerekiyor. Sürücünün Milli Eğitim sertifikası alması gerekiyor. Ehliyet sorgusunu da istiyoruz. Bu kriterleri yerine getirdikten sonra kişi servis aracı sürücüsü olabiliyor. Güvenli yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Her sene çalışma izin belgesi adı altına bir ruhsat alınması gerekiyor. Velilere bu konuda çok büyük iş düşüyor. Bizlerin haricinde yapılan taşımacılıkta bunların hiçbiri belli değil. Bu belirsiz kişilere çocuklarımızı teslim etmememiz gerekiyor. Yoksa ölümlü bir kazada kimse hesabını veremez” açıklamasında bulundu.

Uzak ilçeler

Uzak ilçelerdeki korsancılık sorunlarından da söz eden Erdem Mert, “İzmir’de servis taşımacılığı anlamında hem şehir içinde hem de Tire, Bayındır, Ödemiş gibi uzak ilçelerde çalışanlar var. Oraların belediyelerinin yapmış olduğu servislerde sadece ilçe içi çalışabiliyorlar. Ancak uygulamada böyle değil. Onların plakaları da 35 S ile başladığından dolayı fark edilebilir bir durum olmuyor. Bu yüzden bunu kötüye kullananlar oluyor. Bu da korsan taşımacılığa giriyor. UKOME’ye bulunla ilgili sıkıntıları anlattık ve harf gruplarının değişmesi gerektiğini söyledik. Trafik polisleri ve jandarmalar da bize destek verdi. İlçelerde bulunan arkadaşlar ise bu karara mahkeme ile itiraz ettiler. Bu talepleri reddedildi. Biz de davaya müdahil olduk ve lehimize karar çıkacağını düşünüyoruz. Karar çıktıktan sonra tekrar bu konuda önerimizi sunacağız” ifadelerini kullandı.

Gelir artırıcı müjde

Taşeron konusuna da değinen Mert, “Bu konuda bir projemiz var. Bir kooperatif kurmak istiyoruz. Servisçiler Kooperatifi. İlk önce zeminini ayarlamamız lazım. Bu projemiz benim hedeflerimin arasında. Bu konuda hızlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu kurduğumuzda işi yine biz yapacağız ama fabrikalardan kooperatif çatısı altında iş almamız gerekiyor. Burada hem servisçilerin geliri artsın hem de fabrikaların geliri artsın. Bu projemizde sonlara geldik” müjdesini verdi.

UTSS’de son durum

UTSS hakkında merak edilen soruyu da yanıtlayan Başkan Mert, “UTSS çok yeni bir konu. Bu konuyla alakalı bir altyapı yok bu yüzden süre uzatım talebinde bulunduk. Çözüm önerilerini de sunduk ancak kararlı olduklarını gördükten sonra yol almaya karar verdik. 31 Ocak’ta sondu ve bitti. Şimdi de başvuru yapılabiliyor ancak süre rahatlığı söz konusu değil. Diğerlerinin ise Nisan’a kadar süreleri var. Biz başvuruda da destek verdik. Personel tarafından başvurular yapıldık. Montaj süreleri için de duyuruları yapacağız. 7 Şubat’ta başvuruları tekrar açıyoruz. Montajını da hemen yaptırabilirler. Bu uygulamayla esnafımıza vergi yükü binecek. Bunun için şimdiden çalışmalara başladık. Hasılat esaslı vergi dilimi tüm Türkiye’de mecburi olacak. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.

İSG zorunluluğu

İSG konusunda da açıklama yapan Erdem Mert, “Bu çok yeni bir durum. Biz az tehlikeli olan gruptayız. Avrupa uyum yasalarına göre istediklerini biliyoruz. Bununla ilgili de bakanlığımızla görüşüyoruz. Bunların altyapısı sürüyor. Ceza yazılmamasını istemiştik. Şu an ceza yazılmayacak. Anadolu Üniversitesi’nin açacağı bir kurs olacak ve esnafımız kendi iş sağlığı ve güvenliği hizmetini de verebilecek” ifadelerini kullandı.

Yeni zam ve fiyat tarifesi

Yeni zamları da açıklayan Başkan Erdem Mert, “Bugünden (3 Şubat) itibaren öğrenciler yüzde 20’lik zamlı fiyat ile servise binecekler. Zam yapmak istemiyoruz, veli tarafını da düşünmemiz gerekiyor ancak ne yazık ki bizim de amortisman giderlerimiz var. Bu nedenlerden dolayı zam yapmak zorunda kalıyoruz. Beklenti yüzde 50 seviyesindeydi ancak biz velileri de düşünerek yüzde 20 tutarında bir zam yaptık.

0-3 km devlet okullarında aylık: 2 bin 210 lira, anaokulu ve özel okullarda da 2 bin 650 lira

0-6 km: 2 bin 700 lira devlet okulunda

0-15 km: 3 bin 420 lira

Bu fiyatların üstüne bir de araçlarımızda rehber personel taşıyoruz. Yardımcı personel var ise yüzde 30 ilave oluyor. Uzak mesafelerde ise 0-20 km’de 4 bin 105 lira, 25 km’de 4 bin 565 lira, 0-30 km’de 5 bin 30 lira diye fiyatlar gidiyor. 9 ay olarak hesapladığımızda aylık olarak 0-3 kilometrede 19 bin 890 lira olarak ücret belirlenmiş durumda. Bizim en büyük gider kalemimiz akaryakıt ancak sadece o da değil. Akaryakıt litre fiyatı bugün 47 buçuk lira oldu. Bakım onarım ve yedek parça giderleri yüzde 120’lere varan bir artış söz konusu. Şoförlerin ve yardımcı personellerin maaşı var. Aracın kendi giderleri var. Sigortası var, kaskosu var. Bu gibi bir sürü etken var zam yapmamızda” dedi.