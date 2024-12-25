Ege Üniversitesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Danışma Kurulu toplantısında önemli gelişmeleri paylaştı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sanayi ilişkileri ve toplumla bağlantılar gibi çeşitli konularda derinlemesine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ege Üniversitesi'nin gelecek vizyonu: Bilim ve akademinin yüzyılı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin stratejik hedeflerini ve araştırma politikasını detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. Ege Üniversitesi, 70. yılını kutladığı 2024'te Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olarak daha da büyümeyi hedefliyor. Budak, “Ege Üniversitesi, güçlü bilimsel altyapısı, seçkin öğrenci ve mezunlarıyla geleceğe yön veren bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor,” dedi.

70. Yılında Ege Üniversitesi'nin yeni başarı hikayeleri

Toplantıda, üniversitenin mevcut başarılarına ve bilim üretme seferberliği kapsamında gerçekleştirilen projelere de değinildi. Prof. Dr. Budak, üniversitenin bugüne kadar kazandığı ödüller ve uluslararası başarılarının yanı sıra, önümüzdeki yıllarda Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda atılacak adımları da aktardı.

Toplantı, Ege Üniversitesi ile katılımcı kurumlar arasında kurulabilecek yeni işbirliklerine yönelik önerilerle sona erdi.