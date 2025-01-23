Ege Üniversitesi, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. THE Ranking Subject 2025 sonuçlarına göre 24 alanda dünya sıralamasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi, 2025 yılı THE Ranking Subject sonuçlarında büyük bir başarıya imza atarak, dünya çapında 24 farklı alanda sıralamaya girmeyi başardı. Bu başarı, üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki prestijini daha da pekiştirdi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin kalite odaklı yönetim anlayışı ve akademik performansa dayalı çıktılarıyla her geçen gün daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı.

Ege Üniversitesi'nin yükselişi sürüyor

Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda artan görünürlüğüne dikkat çekti. "Dünyanın farklı yükseköğretim kurumlarını analiz eden uluslararası platformlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, üniversitemizin başarıları giderek daha fazla dikkat çekiyor. Öğrenci odaklı yaklaşımımız, milli yenilik ödüllerimiz ve sağlık temalı araştırmalarımız ile global düzeyde bilimsel ve teknolojik katkılar sağlıyoruz," dedi.

Ege Üniversitesi, bu yılki THE Ranking sonuçlarına göre, özellikle Tıp ve Diş Hekimliği, Tarım ve Ormancılık, İşletme, Eğitim ve Kimya alanlarında büyük bir sıçrama yaptı. Üniversite, geçtiğimiz yılki sıralamalara göre birçok alanda puan artışı elde etti.

Başarılar sadece akademik değil, küresel vizyonla taçlanıyor

THE Ranking Subject 2025 sıralamalarında Tıp ve Diş Hekimliği alanında 601-800 bandında yer alan Ege Üniversitesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer alıyor. Ayrıca, Kimya ve Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri gibi alanlarda dünya sıralamasındaki yerini koruyan üniversite, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında sırasını yükseltmeye devam etti.

Ege Üniversitesi'nin Veterinerlik bölümü ise bu yıl ilk kez sıralamaya girerek dünya çapında 801-1000 bandında yer aldı. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 3’üncü sırada yer aldı.

Geleceğe yönelik güçlü adımlar atılmaya devam edilecek

Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi olarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanarak, elde edilen başarıları daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti. "Üniversitemiz, gençlerimize daha kaliteli bir eğitim sunmayı ve küresel bilimsel üretime katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürecektir. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum," dedi.