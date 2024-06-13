İzmir'de Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 eğitim-öğretim dönemini tamamlayan 250 öğrencisi için Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenledi. Törene, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Aysun Ekşioğlu ve Doç. Dr. Mehmet Özkeskin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

250 sağlık mezunu

Törende konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın selamlarını ileterek, "Bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültemizden mezun olan 250 öğrencimizin başarısının haklı gururunu yaşıyoruz. Öğrenci odaklı, tam akredite bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Sağlık bilimleri, insan hayatının kalitesini artırmak adına büyük bir öneme sahiptir. Değerli hocalarımıza ve velilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, mezunlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

6. dönem mezunlar uğurlandı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, "Fakültemiz, 1996 yılında İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu olarak kuruldu ve 2015'ten itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak eğitimine devam ediyor. Bugün altıncı dönem mezunlarımızı uğurluyoruz. Bu yıl, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik bölümlerimizin yanı sıra Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümümüz de ilk mezunlarını verdi. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz ve onları sağlık sektörüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Aldığımız eğitimler ile fark yaratacağız"

Fakülte birincileri Gülsüm Sarıçiçek ve Ceren Yıldırım, Egeli olmanın gururunu vurgulayarak, "Bizler, Atatürk ilkeleri ve bilimin ışığında yola çıkan neferleriz. Aldığımız eğitimle her alanda fark yaratacağız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin meslek andını okuması ve kep fırlatmalarıyla sona erdi. Törene katılanlar, bu anlamlı günü sevinç ve gururla kutladı.