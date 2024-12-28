Ege Üniversitesi’nde yıllık değerlendirme toplantısı, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak üniversitenin son bir yılını değerlendirdi, gelecek vizyonunu ve hedeflerini anlattı. Katılımcılar arasında üniversitenin üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler de yer aldı. Etkinliğin başında, Ege Üniversitesi’nin bir yıllık faaliyetlerini anlatan bir film de izletildi.

“Birlikte başarı inşa ettik”

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi ailesine seslenerek, “Tüm başarılarımızı çalışanlarımızın katkılarıyla inşa ettik. Gösterdiğiniz yüksek motivasyon ve kararlılık için senato üyelerimizden öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 70. yılımızda da ortak başarılarımıza yenilerini eklemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Budak ayrıca, üniversitenin küresel ölçekte tanınan, yeniliğe açık ve dijitalleşmeyi başarmış bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini vurgulayarak, “2025 yılını Ege Üniversitesi’nin 70. Kuruluş Yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kalitemizi her alanda tescillettik”

Son yedi yıl boyunca Ege Üniversitesi olarak tek yürek çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Budak, “2017’de başlattığımız akreditasyon seferberliği ile Türkiye’de en fazla akredite programa sahip ikinci üniversite olduk. Ayrıca, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosuna sahip program sayısında ilk beş üniversiteden biri olduk. Hem akademik hem idari işleyişimizi uluslararası normlara göre tescilleyerek kalite güvencesi sağladık” diye konuştu.

“Bilimsel yayınlarda ivme yakaladık”

Ege Üniversitesi’nin bilimsel yayın faaliyetlerindeki artışa da dikkat çeken Prof. Dr. Budak, “Son yedi yılda yıllık yayın sayımızı artırarak 2017’deki 1.568 yayından 2023’te 1.771 yayına ulaştık. Yayınlarımızın yüzde 70’i Q1-Q2 dergilerde yer alıyor. Bu başarı, öğretim üyesi başına düşen yayın sayımızı da 1,06’ya çıkardı” dedi.

“Patent ve proje sayılarında zirvedeyiz”

Üniversitenin TÜBİTAK projelerinde Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Budak, patent başvurularında da büyük artış sağladıklarını belirtti. Budak, “Patent başvurusunda Türkiye birincisi, ticarileştirmede ikinci ve lisanslamada üçüncüyüz. EgeTeknopark’ı genişleterek 1.000 firmanın yer alacağı bir teknoloji üssü haline getiriyoruz” dedi.

Son olarak öğrencilerin her zaman odak noktası olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, “Öğrencilerimiz bizim evlatlarımız, onlar için 90’dan fazla öğrenci odaklı uygulamayı hayata geçirdik. Öğrenci topluluk sayımızı 51’den 93’e çıkardık” diye aktardı.