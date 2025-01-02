Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi, 70. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Sağlık temalı yeni logosuyla 2025 yılı boyunca düzenlenecek bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak olan üniversite, köklü geçmişi ve geleceğe yönelik hedefleriyle dikkat çekiyor.

Yeni logo, sağlık ve bilimi simgeliyor

Ege Üniversitesi tarafından 70. yıl için özel olarak tasarlanan logo, üniversitenin sağlık temalı yapısını bir kalp sembolü ile yansıtıyor. Logoda, Ege Üniversitesi'nin kurumsal renkleri kullanılarak bilimsel potansiyeline ve dinamizmine vurgu yapılıyor. Yeni logo, resmi yazışmalardan etkinlik afişlerine kadar üniversitenin tüm iletişim materyallerinde yer alacak. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi'nin 70. yılına özel logo; köklü geçmişimizi, dinamizmimizi, sağlık alanındaki gücümüzü ve araştırma üniversitesi kimliğimizi başarıyla yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Geçmiş ve gelecek birleşecek

Ege Üniversitesi, 2025 yılı boyunca düzenleyeceği etkinliklerle hem geçmiş başarılarını hem de geleceğe yönelik hedeflerini paylaşacak. Planlanan aktiviteler arasında bilimsel seminerler, kültürel sergiler, sanatsal performanslar ve sportif etkinlikler yer alıyor. Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı ve ödüllü bir araştırma üniversitesi olarak büyük bir gururla yeni yaşına giriyor. Bu yıl, geleceğe emin adımlarla ilerlemek için bir dönüm noktası olacak” dedi.

Ege Üniversitesi’nin gelecek hedefleri

Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nin Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak için önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Üniversitenin “Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu” ve “Türkiye Yüzyılı” ülküsü doğrultusunda ilerlediğini ifade ederek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalarak, 21. yüzyılda Türkiye’yi bilim ve teknoloji alanında söz sahibi yapacak nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.”