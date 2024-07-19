Ege Üniversitesi (EÜ), üniversite tercihi yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla “EÜ 16. Tercih Günleri”ni bu yıl 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenleyecek. Ege Bölgesi'nin ilk ve Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adayı gençlere, tam akredite, öğrenci odaklı araştırma üniversitesinin fakültelerini, yüksekokullarını, sosyal ve spor tesislerini, akademik ve idari birimlerini, barınma ve beslenme imkanlarını, kültürel, sanatsal ve sportif fırsatları tanıtacak.

“EÜ Tercih Günleri” EÜ Büyük Spor Salonu'nda, 22-23 Temmuz tarihlerinde 08.30 - 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Program, aday öğrencilerin ve ailelerinin doğru karar vermelerine yardımcı olacak.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin Türkiye'nin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü ve öncü araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayarak, tercih yapacak gençleri üniversiteye davet etti.

'Öğrenci odaklı'

Ege Üniversitesi, 69 yıldır ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi; son teknoloji eğitim altyapısı, 7/24 aktif olan kampüsü ve alanında uzman nitelikli akademisyen kadrosu ile Türkiye'nin en köklü üniversitelerindendir. Üniversitemiz, sadece eğitimde değil; sporda, sanatta ve her türlü sosyal ve kültürel faaliyette öğrenci odaklı bir misyona sahiptir. 69 yıllık geçmişinde eğitim ve araştırmanın yanı sıra, araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürütmektedir. Ege Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren adını aldığı bölgenin eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve iş dünyasının odak noktasında yer almış ve bu misyonunu başarıyla sürdürmektedir. Sosyal bilimlerden temel bilimlere, spor ve eğitim bilimlerinden sağlık ve mühendislik bilimlerine kadar geniş bir disiplin yelpazesine sahip akademik birimleri, bini aşkın tematik laboratuvarı ve tam dolulukla çalışan Teknoparkı ile değer üretmektedir” dedi.

'Bilinçli tercih yapılmalı'

“Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek” mottosuyla üniversitenin yükseköğretime önemli projeler kazandırdığını belirten Rektör Prof. Dr. Budak, tercih yapacak öğrencilerin hedeflerine uygun, yetenekleriyle örtüşen alanlarda eğitim almalarının önemine vurgu yaptı. Ege Üniversitesi'nin 16. Tercih Günlerinin, gençlerin bilinçli tercihler yapmaları için bir fırsat sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, “Bu zorlu süreçte, hem gençlerin hem de ailelerinin kaygılarını minimize edecek bir rehberlik süreci yürütüyoruz. Tüm tercih yapacak öğrencileri üniversitemize bekliyoruz” dedi.