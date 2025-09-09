Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde yürütülen akreditasyon çalışmaları, Ege Üniversitesi’nin akademik ve araştırma altyapısının niteliğini sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. 2017 yılında 11 olan akredite program sayısı, 2025 yılı itibarıyla 79’a ulaştı. Bu, sekiz yıllık süreçte yaklaşık 7 kat artış anlamına geliyor.

Rektör Budak: “Eğitim Kalitemizi Zirveye Taşıyoruz”

Prof. Dr. Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ege Üniversitesi olarak kalite standartlarımızı en üst seviyede tutmayı ve öğrencilerimize uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir eğitim sunmayı sürdürüyoruz. 2017’de 11 olan akredite program sayısını 2025’te 79’a çıkarmamız, akreditasyon süreçlerine yaptığımız yatırımların ve kaliteye bağlılığımızın sonucudur. Bu başarı, üniversitemizin ulusal ve uluslararası yükseköğretim sistemindeki konumunu güçlendirdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Üniversiteye Birçok İlk Yaşatıldı

Ege Üniversitesi’nin akademik ve sosyal alanlarda birçok ilke imza attığını belirten Prof. Dr. Budak, şunları söyledi:

“Türkiye’de YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olmanın gururunu yaşadık. Çağın gereksinimlerine uygun girişimcilik ekosistemi ve yenilikçi eğitim modellerimizle ulusal ve uluslararası yüksek katma değerli akademik üretime öncülük ediyoruz. Ayrıca, öğrenci odaklı 90’a yakın uygulamayla ‘Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite’ ödülünü alan ilk ve tek üniversite olduk. ‘Spor Dostu Kampüs’ unvanı ve ‘Milli Yenilik Ödülü’ ile nitelikli mezunlar yetiştirmeye devam ediyoruz.”

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Lider Üniversite

Cumhuriyetin 70. yılı kapsamında, Ege Üniversitesi’nin 70 programı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazandı ve Türkiye genelinde birinci sıraya yükseldi. Prof. Dr. Budak, başarıda katkısı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerini iletirken, tüm akademik ve idari personele de teşekkür etti.

Ege Üniversitesi’nin kalite ve akreditasyon odaklı vizyonu, eğitim kalitesini artırmak, mezunlarını iş dünyasında ve akademik kariyerlerinde öne çıkarmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.