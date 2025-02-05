Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen “42. Salzburger Stier Sualtı Ragbisi Turnuvası”nda Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Türkiye’yi temsil eden Ege Üniversitesi, turnuvayı gol yemeden tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa'nın en iyi 9 kulübüne karşı büyük zafer

Ege Üniversitesi, Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden gelen köklü kulüplerin yer aldığı turnuvada, Büyük Erkekler Elit Takımı ile rakiplerini tek tek mağlup etti. Ligdeki tüm maçlarını gol yemeden kazanan Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, takım oyunundaki üstünlükleri ve bireysel performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rektör Budak: “Sporun gücüne inanıyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şampiyonlukla ilgili olarak yaptığı açıklamada, üniversitenin sporun farklı branşlarında başarılar elde ettiğini belirtti. Prof. Dr. Budak, “Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan üniversitemiz, spor kültürünü oluşturarak sürdürülebilir bir spor ekosistemi kurdu. Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımımızın kazandığı şampiyonluk, bu ekosistemin ne kadar sağlam temellere dayandığının bir göstergesi. Bundan sonra da ülkemiz sporuna katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sualtı Ragbisi'nde tarihe geçen bir zafer

Avusturya’da gerçekleşen bu uluslararası başarı, Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı'nın Türk sporuna kattığı değerleri bir kez daha gözler önüne serdi. Hem takım çalışması hem de bireysel yetenekleriyle dikkat çeken bu şampiyonluk, üniversitenin spora verdiği önemin bir başka kanıtı oldu.