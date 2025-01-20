Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elmanı Araştırma Görevlisi Dr. Burcu Palas’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve çevre dostu elektrokimyasal ve fotokatalitik arıtım süreçlerini içeren proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. "Peroksimonosülfat ile Desteklenen Elektrokoagülasyon Prosesinde ve Grafen Oksit-Tabakalı Çift Hidroksit Katalizörler Varlığında Gerçekleştirilen Fotokatalitik Oksidasyonda İşletme Koşullarının Optimizasyonu ve Enerji Verimliliği Analizi" başlıklı projede, çevre dostu yöntemlerle atıksu arıtımı ve enerji verimliliği analizleri yapılacak.

Ege Üniversitesi’nden övgü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi desteklemeye uygun bulan TÜBİTAK’a teşekkür ederek, projede emeği geçen Dr. Burcu Palas ve ekibini tebrik etti. Prof. Dr. Budak, üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarının giderek daha nitelikli hale geldiğini ve bu tür projelerin sürdürülebilir bir bilim ekosisteminin parçası olduğunu belirtti.

Proje hedefi: İnsan ve çevre sağlığını koruma

Proje, çevre dostu atıksu arıtım prosesleri kullanarak, farmasötik atıklar ve antibiyotikler gibi zararlı bileşenleri sudan uzaklaştırmayı hedefliyor. Arş. Gör. Dr. Burcu Palas, projeyle insan ve çevre sağlığını koruyacak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, projeye dahil edilen genç araştırmacılarla geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlanması da hedefleniyor.

Büyük katkı sağlayacak yenilikçi teknolojiler

Projede, grafen oksit tabakalı çift hidroksit hibrit fotokatalizörler kullanılarak, çevre dostu ve enerji verimli bir şekilde atıkların giderilmesi sağlanacak. Ekip, çevre kirliliği ve sağlık risklerine karşı güçlü bir çözüm önerisi sunmayı planlıyor.

Projenin araştırmacıları

Projede, Dr. Burcu Palas’ın yanı sıra Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülin Ersöz de araştırmacı olarak yer alıyor. Proje, aynı zamanda genç araştırmacıların desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.