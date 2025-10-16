Dof Robotik temettü verecek mi? DOFRB temettü ödeme tarihi açıklandı mı

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular 17 Ekim’de sona erecek

SATKOF ve USTKON İzmir başkanlarından Ege TV ve Haber Ekspres’e ziyaret

İslam Memiş tarihi güncelledi: Altın alım zamanı mı?

CHP’nin yeni İzmir İl Başkanı Adayı Çağatay Güç oldu

2026 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Koşulları neler?

Doğum izni 24 hafta olacak mı? Babalık izni kaç gün?

Dünyanın en gürültülü şehirleri açıklandı: İstanbul 5. sırada

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın büyük desteğiyle, Ekin Dans Topluluğu on gün sürecek turnesiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Topluluk, dev kadrosu ve yenilikçi sahne diliyle halk danslarını modern bir anlayışla yeniden yorumlayacak. Turne ilk gösterimini 21-22 Ekim Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde, 30 Ekim Kars Kafkas Üniversitesi'nde, 1 Kasım Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, 3 Kasım Artvin Çoruh Üniversitesi'nde sanatseverler ile buluşarak, Anadolu'nun zengin dans kültürünü farklı şehirlerdeki izleyicilerle paylaşacak.

Ekin Dans Topluluğu'nun Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencilerinin yetenekleriyle sahneleyeceği 'Uca Dağlar' projesinin yönetmenliğini Doç. Dr. Bora Okdan üstlenirken, müzik direktörlüğünü Öğr. Gör. Serdar Kastelli yapıyor.

