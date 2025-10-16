Ekin Dans Topluluğu'nun Türk Halk Oyunları Bölümü öğrencilerinin yetenekleriyle sahneleyeceği 'Uca Dağlar' projesinin yönetmenliğini Doç. Dr. Bora Okdan üstlenirken, müzik direktörlüğünü Öğr. Gör. Serdar Kastelli yapıyor.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın büyük desteğiyle, Ekin Dans Topluluğu on gün sürecek turnesiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Topluluk, dev kadrosu ve yenilikçi sahne diliyle halk danslarını modern bir anlayışla yeniden yorumlayacak. Turne ilk gösterimini 21-22 Ekim Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde, 30 Ekim Kars Kafkas Üniversitesi'nde, 1 Kasım Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, 3 Kasım Artvin Çoruh Üniversitesi'nde sanatseverler ile buluşarak, Anadolu'nun zengin dans kültürünü farklı şehirlerdeki izleyicilerle paylaşacak.