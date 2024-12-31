Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, son yıllarda altyapısı güçlendirildi ve modern teknolojilerle donatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın yüksek düzeydeki uygun şekilde yapılan yatırımları sayesinde hastane, dünyanın en ileri teknolojileriyle tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Rektör Budak: "Sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmaya devam ediyoruz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanenin kaliteye verdiği önemi çizerek, “Yılların bölgelerimizin ilk diş hekimliği fakültesi olarak eğitim ve sağlık hizmetleri sunan hastanemiz, hizmetin dünya standartlarının üzerine çıkarmıştır” dedi. Prof. Dr. Budak, üniversitenin sunduğu sağlık bölgesinde, ülkenin dört bir yanından gelen kaynakların en gelişmiş tedavi yöntemleriyle sunulduğunu belirtti.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Turizmi için yetkilendirildi

Hastanenin ayrıca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından sağlık turizmi için yetkilendirilen sağlık tesisleri listesi yer kapsamı da vurgulanan Budak, yapılan yatırımlarla hastanenin uluslararası standartlarda hizmet vermekten yararlandı.

Prof. Dr. Nazan Ersin: “Kaliteyi sürekli geliştiriyoruz”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Ersin, hastanenin ulusal ve uluslararası kalite finansmanına uygun hizmet sunmaya devam ettiğini belirterek, sürekli olarak sürdürülen çalışmalarıyla kaliteyi daha da artıracaklarını vurguladı. Prof. Dr. Ersin, hastanenin son dönemlerdeki gelişimi ve verimleri için tüm gelişmelere teşekkür etti.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, kaliteyi tescilledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sağlıkta kalite değerlendirmesinde A Plus ürünlerini sürdürerek hizmetin güvenilir ve sürdürülebilirliğini tescilleyen hastane, her geçen gün başarılarını artırmaya devam ediyor.