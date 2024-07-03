Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan “2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu” raporu açıklandı. Ege Üniversitesi, 11 dünya sıralamasının tamamında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi'nin uluslararası başarısı

Dünyadaki üniversiteleri değerlendiren 11 kuruluşun sıralamalarında yer alan Ege Üniversitesi, Türkiye'deki altı üniversiteden biri olma başarısını gösterdi. Ege Üniversitesi'nin bu başarısı, URAP, WEBOMETRICS, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCI MAGO, THE ve US NEWS&WORLD REPORT sıralamalarında yer almasıyla taçlandı.

"Ege Üniversitesi başarı ivmesini yükseltmeye devam ediyor"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin başarısını şu sözlerle dile getirdi: “Başarılarımızın uluslararası derecelendirme kuruluşlarının göstergelerine yansımasından duyduğum mutluluğu öncelikle dile getirmek isterim. Ege Üniversitesi, bu sıralama kuruluşları tarafından yapılan derecelendirmelerde başarı ivmesini yükseltmeye devam ediyor. Üniversitemiz, bu kuruluşların tamamının sıralamasında yer alma başarısı gösterdi. Ülkemizde bu sıralama kuruluşlarının tamamında yer alan altı üniversiteden birisi oldu.”

Ege Üniversitesi'nin başarıları

Ege Üniversitesi, 2023 yılında çeşitli sıralamalarda şu konumlarda yer aldı:

URAP: 998

WEBOMETRICS: 1041

ARWU: 950

CWUR: 935

QS: 1100

NTU: 975

LEIDEN: 624

RUR: 726

SCI MAGO: 1163

THE: 1350

US NEWS&WORLD REPORT: 1151

Ege Üniversitesi'nin yanı sıra, Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara ve İstanbul üniversiteleri de 11 sıralama kuruluşunun tamamında yer alma başarısı gösterdi.

Sürdürülebilir başarı için çalışılıyor

Prof. Dr. Budak, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Ege Üniversitesi olarak çalışmalarımızı küresel düzeyde görünür kılmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz uygulamaları sürdürülebilir kılmak, Türkiye Yüzyılını Türk bilim yüzyılı yapmak için bilimsel üretimimize aralıksız devam edeceğiz. Bu başarıda akıl ve alın teri akıtan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”