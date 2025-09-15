Dünyanın dört bir yanından üniversitelerin, akademisyenlerin ve eğitim profesyonellerinin katıldığı fuarda Ege Üniversitesi, Türk yükseköğretimini uluslararası arenada temsil etti.

Fuarda Ege Üniversitesi adına katılım sağlayan ekip, üniversitenin “Araştırma Üniversitesi” kimliğiyle yürüttüğü bilimsel çalışmalar, akademik altyapısı ve uluslararası başarıları hakkında kapsamlı tanıtımlar yaptı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fuarın ardından yaptığı açıklamada, üniversitenin global vizyonunu anlatarak şunları söyledi:

“EAIE 2025, bizler için sadece bir tanıtım etkinliği değil, aynı zamanda stratejik bir fırsattı. Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini, yayın kalitesini ve güçlü akademik yapısını dünyaya aktardık. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’dan birçok saygın üniversiteyle ikili görüşmeler gerçekleştirdik ve bazılarıyla iş birliği protokolleri imzaladık. Bu anlaşmalar sayesinde Ege Üniversitesi’nin uluslararası akademik ağı çok daha geniş bir boyuta ulaşacak.”

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. İlker Aydın, fuara ilişkin değerlendirmesinde, etkinliğin Türk yükseköğretiminin küresel görünürlüğü açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Aydın, “Ege Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda EAIE 2025’e katılmak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Fuar, yeni projelerin temellerinin atılması, akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve Türk yükseköğretiminin dünyadaki bilinirliğinin artırılması açısından önemli fırsatlar sundu. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

EAIE 2025 kapsamında Ege Üniversitesi’nin standını Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da ziyaret etti.

Astarcı, Ege Üniversitesi’nin yeni Erasmus projelerindeki başarısını tebrik ederek, “Ege Üniversitesi’nin Avrupa’daki görünürlüğü, Türkiye’nin uluslararası akademik iş birliklerine sağladığı katkı açısından çok değerli” ifadelerini kullandı.

Göteborg’daki fuar, Ege Üniversitesi’nin yalnızca kendi akademik ağını genişletmesiyle sınırlı kalmayıp Türk yükseköğretiminin küresel tanıtımı için de önemli bir platform oldu.

Ege Üniversitesi, imzaladığı yeni anlaşmalar ve geliştirdiği ortak projelerle, Türkiye’nin bilim ve eğitim alanında dünyadaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.