Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin mezuniyet törenine EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şenyiğit, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Emre Eczacıbaşı, İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan, Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Devrim Bali ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Utku Özdemir'in yanı sıra akademisyenler, eczacılar, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi'nin misyonunu vurgulayarak üniversitenin bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimlere cevap veren bir kurum olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrencilerin bu başarısında velilerin büyük emeği olduğunu ve mezun olan öğrencilerin artık büyük sorumluluklar üstleneceklerini ifade etti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan, mezunların aldıkları eğitimle geleceğe güvenle ilerleyeceklerini ve bu eğitimin üniversitenin kaliteli eğitim anlayışının bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, mezunlara eczacılık mesleğinin sadece ilaç dağıtmak olmadığını, aynı zamanda hastalarla iletişim kurmak, reçeteleri incelemek, ilaçların yan etkilerini takip etmek gibi sorumluluklarının olduğunu hatırlattı.

Mezuniyet töreninde dönemin birincisi olan Eczacı Selenay Belge, eczacılık mesleğinin önemine vurgu yaparak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilim ve fen konusundaki görüşlerinden örnekler verdi ve edindikleri bilgi ve becerileri insan sağlığı için en iyi şekilde kullanacaklarına söz verdi.

Tören sonunda genç eczacılar kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar ve dereceyle mezun olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Bu özel günde emeği geçen herkese teşekkür edildi ve gelecek dönem mezun olacak öğrencilere bilim meşalesinin devredilmesiyle tören son buldu.