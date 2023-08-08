FATİH ÖZKILINÇ-Ege Üniversitesi Hastanesi işçileri toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacakları için yarım gün iş bıraktı. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İzmir Şube üyesi işçiler, Başhekimlik binası karşısında toplanarak hastane yönetimine seslenerek alacaklarının bir an önce ödenmesini istedi. İşçiler, "Emekçiler burada yönetim nerede" diye haykırdı.

"İNSANLARIN GELECEKLERİNDEN ÇALIYORLAR"

Eylemle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık-İş İzmir Şube Mali Sekreteri ve İşyeri Temsilcisi Nazım Özkan, "İki ay 8 gün önce oldu Toplu Sözleşme imzalandı. İki ay 8 gündür geriye dönük 8 aylık ödemelerimizi bekliyoruz. Geçmiş dönemde arkadaşlarımız burada şu anda aldığı ücretin yarısına çalışmıştı. Yarısı toplu sözleşmeden dolayı kumbarada sürekli birikmiş bir hali var fakat kurum iki ay 8 gündür, toplu sözleşmeden bu yana ödemesi gereken parayı ödememekte inatlaşıyor mu, yoksa bizi yok mu sayıyor, görmezden mi geliyor anlayamıyoruz. Biz bu sıcakta dışarı çıkıp eylem yapma meraklası değiliz. Biz alacaklarımızın peşindeyiz. Emek sarf ettik, karşılığını istiyoruz. Kimseden bir kuruş ikramiye ya da para istemiyoruz. Bu sıcakta burada insanlar hasta temizliği yapıyor, hasta taşıyor, bahçede temizlik yapanı teknik hizmetlerde çalışanı var. Burada birçok insan var farklı görevlerde çalışan ve bu insanların alacağı var. 60 bin lira iki ay önce bambaşka bir paraydı şu anda bambaşka bir para. İnsanların küçükte olsa geleceklerinden çalıyorlar. Biz hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemiyoruz. Bu para yatana kadar eylem kararlığımız devam edecek. Paramız tek seferde yatana kadar eylemlerimiz son bulmayacak" dedi.



"ARTIK BEKLEMENİN MANASI KALMADI"

Alacaklarının ödenmesi için yönetimle görüşmelerinin olduğunu da kaydeden Özkan, "Kuruma para gelmediği söyleniyor. Devlet tüm kurumlara para göndermiş Ege Üniversitesine göndermemiş gibi bir söylem var. Bunun doğruluğu çok inanılır gibi değil. Biz de inanmıyoruz. Belli bir mevla para gelmişti ama bu bize verilmek yerine başka yerelere gitti. Olabilir ama biz bu kuruma hizmet veriyoruz. Her ay bizim için bütçe ayrılabilirdi. 8 aylık bir toplu sözleşme süreci ve üzerinden 2 ay geçmiş. Artık beklemenin ve bir şeylere inanmanın manası kalmadı. Biz eylemlerle alacağız paramızı galiba durum onu gösteriyor. Gönül böyle olsun istemezdi ama bizi buna zorluyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan işçiler, Bakan Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da seslenerek "Ege Üniversitesine ne zaman bütçe göndereceksiniz" diye sordu.