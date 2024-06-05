Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile kıyasıya mücadele eden Ege ekibi, normal süreyi 0-0 beraberlikle tamamladı. Penaltılara kalan maçta ise Ege Üniversitesi futbolcuları soğukkanlılıklarını koruyarak 3-2 galip gelmeyi başardı ve şampiyonluk sevincini yaşadı.

Uzun bekleyiş sonunda başarı

Bu zafer, Ege Üniversitesi Futbol Takımı için tarihi bir önem taşıyor. Takım, 25 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye şampiyonu olma başarısını göstermiş oldu. Bu başarı, Ege Üniversitesi'nin spor alanındaki başarısının da yeni bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Rektör Budak'tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, takımın başarısından duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi: "Son 7 yılda spor alanına yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projeler meyvesini veriyor. Ege Üniversitesi Futbol Takımı'nın Türkiye şampiyonu olması, bizleri gururlandıran bir başarıdır. Öğr. Gör. Dr. Aykut Eren Canüzmez'i ve sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.