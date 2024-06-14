İZMİR - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini 55 Ege Kampüs Tören Şölen Alanı'nda gerçekleştirdi. Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Ege Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyda Dülgerler, Hemşirelik Mezunlar Derneği Başkanı Gülengül Mermer, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Ebru Melek Benligül, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"İyi ki Egeliyiz"

Törenin açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, mezunlara İzmir'in güzelliklerini sunarak, Ege Üniversitesi'nin köklü geçmişi ve öncü rolü hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Şengün, "Sizler, sağlık sektöründe karşılaşacağınız her zorluğun üstesinden gelecek güce sahip olarak mezuniyetinizin gururunu yaşamaktasınız. Yolunuz açık olsun, iyi ki Egeliyiz" dedi.

330 öğrenci mezun

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez ise, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, mezunların üstün başarılarına değindi. Prof. Dr. Dönmez, "Bugün 330 öğrencimiz mezuniyet sevincini yaşıyor. Biz, güçlü bir aileyiz ve hemşirelik mesleğinin sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerle nasıl yenilendiğini öğrencilerimize aktarıyoruz" şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninde dönemi birincilikle tamamlayan Nalan Çoban ise, hemşirelik eğitimi sürecinde kazandığı değerleri ve mesleki sorumluluklarını vurgulayarak, gelecekte mesleğini daha ileri taşımak için çalışacağını belirtti.