Ege Üniversitesi 'Herkes İçin Sağlık Kongresi' Düzenliyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF), sağlık alanındaki uluslararası markasını bir kez daha pekiştirmek amacıyla “Ege Üniversitesi Herkes İçin Sağlık Kongresi”ni düzenliyor. 31 Ekim – 01 Kasım 2024 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek kongre, Türkiye’nin tıp eğitimindeki 69 yıllık potansiyelini ve geleceğe yönelik vizyonunu yansıtacak. Kongrenin açılış konuşmasını EÜTF Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yapacak, kongre başkanlığını ise Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz üstlenecek.

Kongrenin teması ve içeriği

Bu yıl “İyi Yaşamın Merkezi İzmir, Sağlıklı Yaşamın Öncüsü Ege Üniversitesi” temasıyla düzenlenecek kongre, multidisipliner bir akademik iklim oluşturmayı hedefliyor. Kongre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin öncülüğünde; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Eğitim, Su Ürünleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Hemşirelik, Ziraat, Spor Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Ana başlıklar ve oturumlar

Kongre, üç ana başlık altında düzenlenecek oturumlarla sağlık alanındaki çeşitli konuları ele alacak:

Fiziksel Sağlık: Yaşam İçinde Sağlığın Korunması, Sürdürülebilmesi, Gıda Güvenliği ve Beslenme, Güncel Sorunlar ve Çözümler, Çevre ve Sağlık konuları.

Psikososyal Sağlık: Bağımlılıklar, Duygusal Sağlık üzerine tartışmalar.

Sosyal Sağlık: Yaşam Alanlarımız, Sosyal Yaşamda Değişim İhtiyacı, Herkes İçin Sağlık - Tek Sağlık konuları.

Kongre ayrıca, farklı konularda uydu sempozyumlar ve sözel sunumlara da ev sahipliği yapacak.

Akademik iklim ve gelecek vizyonu

Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, kongrenin amacını şu şekilde özetledi: “31 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ‘Herkes İçin Sağlık’ kongremizde, sağlıkla ilişkili tüm alanların bilimsel gücünü ‘Sağlık Teması’ altında buluşturacağız. ‘Herkes İçin Sağlık’ kavramı çerçevesinde sağlığın fiziksel, zihinsel, duygusal, mekânsal ve çevresel bileşenlerini tartışmayı ve multidisipliner bir akademik iklimi geliştirmeyi hedefliyoruz.”