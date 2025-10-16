Eğitim öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı, ortak akıl ve veriye dayalı yönetim anlayışı; Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek mottosu ile Türk Yükseköğretimine örnek projeler kazandıran Ege Üniversitesinde, kalite ve akreditasyonu bir kültür haline getirilerek sürdürülebilir konsepte taşındı.

Yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlarından biri olan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında, Türkiye'de bir ilki başararak YÖKAK'tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi unvanı alan Ege Üniversitesi çağın gereklerine uygun girişimcilik ekosistemi ve yenilikçi eğitim modeli ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek katma değerli akademik üretime öncülük ederek Türkiye'nin 23 araştırma üniversitesinden birisi konumunda bulunuyor. Ege Üniversitesinde 2017 yılında 11 lisans programı akredite iken 2025 yılı itibarı ile lisans ve ön lisans programlarının yüzde yüze yakınının kalitesi tescillendi. Yükseköğretimde kalite güvencesi, öğrenci odaklı eğitim ve uluslararası tanınırlık açısından önemli bir yapı taşı olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) sürecinde de büyük bir başarıya daha imza atan Ege Üniversitesi, 70 programıyla TYÇ logosunu kullanma hakkına sahip üniversiteler arasında birinci sıraya yerleşti.

'Kalite odaklı kurumsal bir yapıya sahibiz'

Ege Üniversitesinin kalite ve akreditasyon yolculuğunu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 'Ege Üniversitesi olarak 2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası vizyonuyla tam uyumlu kalite odaklı kurumsal bir yapıya sahibiz. Bilim ve teknoloji öncelikli ekosistemimiz içerisinde bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşıyarak ülkemizin yükseköğretim hedeflerine nitelikli katkı sunmak için çalışmalarımızı dinamik bir konsepte sürdürüyoruz. Bir kültür haline getirdiğimiz kalite odaklı ve yenilikçi ve girişimci bakışımızı güçlendirmeye ve başta adını aldığımız bölge olmak üzere ülkemize katkı sunan bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz. Kalite ve akreditasyon, üniversitemizin sadece bugünü için değil, geleceği için de kritik bir öneme sahiptir. Ege Üniversitesi olarak kalite standartlarımızı en üst seviyede tutmak ve öğrencilerimizi uluslararası düzeyde kabul gören bir eğitim ortamında yetiştirmek en önemli hedeflerimizden birisidir' diye konuştu.

'Kalite yönetimi sürdürülebilir kurumsal bir kültür haline geldi'

Ege Üniversitesinin pandemi süreci gibi zor koşullarda dahi kalite çalışmalarını sürdürerek YÖKAK'tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi unvanı aldığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 'Bu kapsamda ülkemizde bir ilki başararak tam akredite olan ilk devlet üniversitesi olduk. 2017 yılında 11 olan akredite program sayımızı, 2025 yılı itibarıyla 79'a yükselttik. Üniversitemizin 70. yılında, 70 programımız ile TYÇ logosu almaya hak kazanarak Türkiye'de bu alanda birinci sırada yer aldık. Ayrıca kalite güvencesi alanında önemli bir eşiği aşarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi başta olmak üzere ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandık. Bu belgeler, üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumlu, sistematik ve izlenebilir bir yapıya kavuştuğunu ortaya koymaktadır. Bu sayede kalite yönetimi, artık sadece bir hedef değil, sürdürülebilir bir kurumsal kültür haline gelmiştir. Bu başarılar, son yıllarda akreditasyon süreçlerine yaptığımız yatırımların ve kalite standartlarına olan güçlü bağlılığımızın bir yansımasıdır. Elde ettiğimiz bu ivme, Ege Üniversitesinin ulusal ve uluslararası yükseköğretim sisteminde zirvedeki yerini pekiştirirken, eğitim kalitemizin ve sürekli iyileştirme kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu da ortaya koymaktadır. Araştırma üniversitesi kimliğimizle birlikte akreditasyona verdiğimiz önem, mezunlarımızın iş dünyasında ve akademik kariyerlerinde bir adım önde olmalarını sağlamaktadır. Birimlerimizin uluslararası alanda tanınırlığını belgeleyen akreditasyon süreçleri, akademisyenlerimizden idari çalışanlarımıza ve öğrencilerimize kadar geniş bir ekibin özverili katkılarıyla yürütülmektedir' dedi.

'Kalite ve akreditasyon çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz'

Prof. Dr. Necdet Budak, 'Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırıma üniversitemizin kurumsal gelişimine ve sürdürülebilir kalite anlayışına katkı sunan mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kalite ve akreditasyon çalışmalarımızı sürdürmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu toplantısında belirlediği yol haritası ile uyumlu vizyonumuzla uluslararası arenada tanınırlığımızı ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.