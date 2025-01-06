Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, geleneksel Türk kültürünün önemli figürlerinden Karagöz ve Hacivat’ı müzikle buluşturdu. Dinleti, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk gölge oyununa müzikal bir dokunuş

Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, "Karagöz ve Hacivat Musikisi" başlıklı bir dinleti düzenleyerek, geleneksel Türk kültürüne ve Türk musikisine olan ilgiyi pekiştirdi. EÜ Konservatuvar Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Etkinlik, Öğretim Görevlisi Dr. Seher Erkan’ın koordinatörlüğündeki “Ervâh-i Zenan” müzik topluluğu tarafından icra edildi.

"Ervâh-i Zenan" topluluğu müzikal bir yolculuğa çıkardı

Topluluğun ismi, “kadın ruhu” anlamına gelirken, bu tema müziklerine de yansımıştı. Dr. Erkan, topluluğun amacının Türk musikisini gençlere tanıtmak olduğunu vurgulayarak, dinleyicilere kadın ruhunun dokunuşunu hissettirecek bir dinleti sunduklarını belirtti. “Ervâh-i Zenan” topluluğu, geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan Karagöz ve Hacivat’ı, dinletide müzikal bir forma büründürdü. Dr. Erkan, “Karagöz ve Hacivat, toplumsal bilinç yaratmada önemli bir rol oynamış, insanları hem eğlendirmiş hem de düşündürmüştür” diyerek, topluluğun bu eserle sanatseverlere keyifli bir an yaşatmayı hedeflediğini ifade etti.

Zengin bir repertuar ve müzikal performans

Dinletinin repertuarında, Türk müziğinin önemli eserleri yer aldı. “Ervâh-i Zenan” topluluğu, ud, kanun, keman, ney, tanbur ve ritim enstrümanları eşliğinde; Amed Nesimi Subh-u Dem, On Yedi Tek Düz Mastika İçtim, Geldi Cevher Tiği Ateş, On Kere Demedim mi Sana Sevme Dokuz Yar, İstanbul’dan Üsküdar’a Yol Gider, Ezirgan’dan Kemah’tan Yar Gelir Oynamaktan, Balat Kapısından Girdim İçeri, Isfahanda Bir Kuyu Var, Çeribaşının Gelini Pek İnce Sarmış Belini gibi eserleri seslendirdi.

“Vefa Yılı” sonrasında bir teşekkür

Dinletinin ardından bir konuşma yapan EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, 2024 yılının Ege Üniversitesi’nde “Vefa Yılı” olarak ilan edildiğini belirtti. Gülbey, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin arasında bu dinletinin son müzik etkinliği olduğunu vurguladı. 2025’in üniversitenin 70. yılı olduğunu belirten Gülbey, bu süreçte yapılacak tüm etkinliklerde katılımcıları görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Gülbey, ayrıca “Ervâh-i Zenan” topluluğuna teşekkür belgesi takdim etti.