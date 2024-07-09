Ege Üniversitesi, personeline hizmet veren kreş ve anaokulunu mali zarar gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

HEP SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, Sayıştay raporlarına dayandırarak yaptığı açıklamada, kreşin gelir-gider dengesini sağlayamadığı için kapatıldığını belirtti. Yılmaz, "10 binin üzerinde personelin hizmet verdiği Ege Üniversitesi’nde alınan bu karar yersizdir. Bir kamu kurumu kâr etme amacı gütmemesi gerekir. Kreş hizmeti çocuklarımıza hizmet veren 19 öğretmenimizin çalıştığı bu hizmet zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasını sendika olarak kabul etmiyoruz" dedi.

Sendikaların Tepkisi

Kemal Yılmaz, Ege Üniversitesi’nin bu kararını eleştirerek, "Yapılan her uygulama neticesinde özelleştirmenin önünün açılması hedefleniyor. Bizler de tüm sendikalarla buna karşı çıkıyoruz" şeklinde konuştu. Yılmaz, kreş ve anaokulunun kapatılmasının hem çalışan personelin hem de çocukların mağduriyetine yol açacağını vurguladı.