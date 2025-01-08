Ege Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi'ne yaptığı yatırımlarla eğitim ve araştırma alanındaki öncülüğünü pekiştiriyor. Yeni dijital ve fiziksel kaynaklarla kütüphane, üniversitenin araştırma işlevini destekleyen önemli bir referans merkezi haline geldi.

Kütüphane, hem öğrenciler hem de dış kullanıcılar için sosyal yaşam alanı oluyor

Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, Merkez Kütüphanesi’ni öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla yeniden şekillendirdi. Kütüphane, sadece öğrenciler ve akademisyenler için değil, dış kullanıcılar için de sosyal bir yaşam alanına dönüştü. Fiziksel koşullarıyla "Engelli Dostu" olarak da hizmet veren kütüphane, sınav dönemlerinde 7/24 hizmet vererek, çay, çorba ve börek ikramlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkez kütüphanede dijital ve basılı kaynaklar artıyor

Ege Üniversitesi, kütüphanesindeki kaynak sayısını artırarak dijital çağın gereklerine uygun bir altyapı oluşturdu. Veri tabanları sayısı 62’den 141’e, elektronik kaynak sayısı 226 binden 7 milyona, toplam kaynak sayısı ise 490 binden 8 milyona çıkarıldı. Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizin kütüphanesi, bilgiye en hızlı ve kolay erişilen yerlerden biridir ve biz bu kaynakları daha da artırarak araştırma fonksiyonumuzu desteklemeyi sürdürüyoruz." dedi.

Açık erişim desteği ve akademik yayınlar

Ege Üniversitesi, akademik yayınların yayılmasını desteklemek amacıyla açık erişim dergilerde yayın desteği sağlıyor. Öğretim elemanları, anlaşmalar sayesinde makale işlem ücreti ödemeden yayın yapabiliyor. Son iki yılda 143 yayın yapılarak 286 bin dolar destek sağlandı. 2020 yılında başlatılan proofreading hizmeti ise 2025'te de devam edecek.

Görsel ve işitsel kaynaklar, eğitim programları ve çalışma alanları

Merkez Kütüphanesi, sadece basılı ve dijital kaynaklarla değil, aynı zamanda görsel-işitsel materyallerle de zenginleşiyor. Ayrıca, kablosuz internet erişimiyle 2.106 kişi aynı anda kütüphane hizmetlerine bağlanabiliyor. Kütüphane, 214 kişisel çalışma odası, 4 serbest okuma salonu ve 5 sesli kitap kayıt stüdyosu gibi modern olanaklarla kullanıcılarına rahat bir çalışma ortamı sunuyor.