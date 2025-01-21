Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, sınav dönemlerinde 7/24 hizmet vererek öğrencilere ev sıcaklığında bir çalışma ortamı sunuyor. Rektör Budak, öğrencileri ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, akademik araştırmalardan öğrenci odaklı hizmetlere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Kütüphane, özellikle sınav dönemlerinde 7/24 açık kalarak öğrencilere ev sıcaklığında bir ortam sağlıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek moral verdi ve başarılar diledi.

"Öğrencilerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kütüphanenin sınav dönemlerinde yoğun ilgi gördüğünü ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Budak, "Sınav dönemlerinde öğrencilerimizin yanında olmak, onlara moral vermek çok önemli. Merkez Kütüphanemiz, öğrenci odaklı hizmet anlayışı ile her dönem olduğu gibi bu yıl da 7/24 açık ve öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor," dedi.

Kütüphane kaynakları giderek zenginleşiyor

Merkez Kütüphanesi, ulusal ve uluslararası veri tabanları ile donatılmış, dijital erişim olanaklarıyla bilgiye hızlı erişim sağlıyor. Prof. Dr. Budak, son 7 yılda yapılan yatırımlarla kütüphanenin kaynaklarının önemli ölçüde arttığını belirtti. "Veri tabanı sayımız 62’den 141’e, elektronik kaynak sayımız ise 226 binden 7 milyona çıktı. Kütüphanemiz referans bir kaynak üssüne dönüştü ve bilgiye en hızlı şekilde erişilen bir konuma geldi" dedi.

Yeni düzenlemeler ile konforlu çalışma alanları

Merkez Kütüphanesi, sınav dönemlerinde öğrencilere sunduğu ikramlarla da aile sıcaklığında bir ortam yaratmayı hedefliyor. Kütüphanenin kapalı alanı 12 bin metrekareye çıkarıldı ve 2 bin 500 kişilik oturma kapasitesine ulaşıldı. Prof. Dr. Budak, "Gençlerimiz yeter ki çalışsın, onlara her türlü kolaylığı sağlayıp, desteğimizi sürdüreceğiz" diyerek üniversitenin öğrencilere sunduğu olanaklara dikkat çekti.