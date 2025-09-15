Bugüne kadar 76 bin mezunun başvurduğu kart sayesinde, Ege Üniversitesi mezunları kampüs olanaklarından faydalanabiliyor, indirimlerden yararlanabiliyor ve üniversiteyle bağlarını sürdürebiliyor.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana 400 bini aşkın mezun verdiğini belirten yetkililer, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde başlatılan Mezun Kart uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Başvuru süreci pratik ve kolay

Ege Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi yetkilisi Sercihan Kadıoğlu, başvuru sürecini şu sözlerle anlattı:

“Mezunlarımız internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurular kontrol edildikten sonra onaylanıyor ve basım süreci başlıyor. Kartlar ofisimizden teslim alınabileceği gibi, İzmir dışında yaşayan mezunlarımız için ücretsiz kargo hizmeti de sunuyoruz.”

Öğrencilik ayrıcalıkları mezuniyet sonrasında da devam ediyor

Kadıoğlu, Mezun Kart sayesinde öğrencilik dönemindeki ayrıcalıkların mezuniyet sonrasında da sürdüğünü belirterek, “Mezuniyet sırasında sistem üzerinden ‘Mezun kart almak istiyor musunuz?’ sorusu yöneltiliyor. ‘Evet’ yanıtı verildiğinde bilgiler otomatik olarak sisteme aktarılıyor. Mezun kart sahipleri kampüse giriş-çıkış yapabiliyor, kütüphane ve sosyal tesislerden faydalanabiliyor ve üniversitenin anlaşmalı kurumları aracılığıyla indirimlerden yararlanabiliyor” dedi.

Geleceğe yönelik planlarını da paylaşan Kadıoğlu, “Basılı karttan dijital karta geçiş hazırlıklarımız sürüyor. Mobil uygulama üzerinden erişim kolaylaşacak ve mezunlara kariyer fırsatlarının daha etkin ulaşması sağlanacak. Ayrıca mezunlarımıza iş ilanları, staj ve proje duyuruları, kariyer günleri ve buluşmalar gibi etkinlikler düzenli olarak mail yoluyla iletiliyor” diye ekledi.

Ege Üniversitesi Mezun Kart uygulaması, mezunların üniversite ile bağlarını güçlendirirken, sosyal, akademik ve kariyer olanaklarına erişimlerini de sürdürülebilir kılıyor.