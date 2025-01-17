Ege Üniversitesi, Batı Anadolu’nun Neolitik topluluklarının çevreyle ilişkilerini inceleyen büyük bir projeye imza atıyor. Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu’nun yürütücüsü olduğu bu projeye TÜBİTAK’tan destek sağlandı. Proje, Yukarı Menderes Havzası’ndaki arkeolojik yerleşimlerden yola çıkarak Neolitik toplulukların sürdürülebilirlik stratejilerini ve çevreye uyum sağlamadaki yöntemlerini araştıracak.

Proje, uluslararası işbirlikleri ve multidisipliner yaklaşım içeriyor

Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu’nun liderliğinde gerçekleştirilecek proje, Ege Üniversitesi ile Liverpool Üniversitesi, Tübingen Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerden işbirlikleri içeriyor. Bu araştırma, Batı Anadolu’da Neolitik dönemdeki toplulukların çevreyle olan ilişkilerini, çevreyi nasıl şekillendirdiklerini ve doğadan nasıl etkilendiklerini ele alacak. Çalışma, arkeoloji, bioarkeoloji, coğrafya ve jeomorfoloji gibi alanları bir araya getirerek geçmişteki çevresel koşulları anlamayı hedefliyor.

Yukarı Menderes Havzası: Projenin merkezi

Proje, özellikle Yukarı Menderes Havzası’nı araştırma alanı olarak seçti. Bu bölge, topografik çeşitliliği ve mikro-çevresel zenginlikleri ile geçmişe dair soruları cevaplamak adına büyük bir potansiyele sahip. Çalışmanın merkezinde, havzada yer alan Ekşi Höyük gibi Neolitik yerleşimler bulunuyor. Bu bölgedeki 18 farklı yerleşimde yapılacak kazılar ve analizlerle, Neolitik dönemdeki toplulukların çevre davranışları ve bu davranışların sosyo-ekolojik etkileri incelenecek.

İklimsel ve çevresel değişimlerin etkisi araştırılacak

Projenin bir diğer önemli hedefi ise Neolitik toplulukların iklimsel ve çevresel değişimlere nasıl adapte olduklarını araştırmak. Polen çalışmaları, sedimantoloji ve arkeolojik verilerle geçmişteki çevresel koşullar yeniden inşa edilecek. Ayrıca, ormanlık alanların kullanımına dair sembolik ve ekonomik motivasyonlar, alet yapımı, inşaat ve yakıt için odun kullanımı gibi konular da derinlemesine incelenecek.

"Tarihî ve çevresel açıdan büyük bir öneme sahip"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu’nu makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, üniversitenin TÜBİTAK projelerinde en çok başarı elde eden üniversitelerden biri olduğunu belirterek, “Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu hocamızın liderliğindeki bu proje, tarihî ve çevresel açıdan büyük bir öneme sahip. Kendilerini ve projelerine katkı sağlayan tüm ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum,” dedi.