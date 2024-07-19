Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Tuna Oran’ın “Periferik İntravenöz Kateterizasyon Becerisinin Geliştirilmesinde Video-Özçekim ve Gösterim Yöntemlerinin Etkisinin Karşılaştırılması” başlıklı projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Bu proje kapsamında ebelik öğrencileri, ebelik uygulamalarını video özçekim yöntemiyle test edecek ve öğrenecek.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’tan Tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Budak, “Sağlık bilimlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması, eğitimin kalıcı hale gelmesinde önemli bir yere sahip. Prof. Dr. Nazan Tuna Oran’ın TÜBİTAK destekli projesi, ebelik öğrencilerinin uygulama becerilerini video özçekim yöntemiyle daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlayacak. Projeye katkı sağlayan ekibi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.

Teknoloji ile güçlenen ebelik eğitimi

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Nazan Tuna Oran, günümüz öğrencilerinin yoğun teknoloji kullanımı içinde büyüdüğünü ve üniversitelerde eğitim stratejilerinin belirlenmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemine dikkat çekti. Oran, “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlar; hasta bakımı için kritik öneme sahip psikomotor klinik becerilerin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Bu yöntemlere son zamanlarda video özçekim yöntemi de eklenmiştir” ifadelerini kullandı.

"İki yöntemi karşılaştırmayı amaçladık"

Prof. Dr. Tuna Oran, video özçekim yönteminin projede kullanımına yönelik, “Uygulama becerilerinde yeterlilik kazanma ve becerilerin değerlendirilmesinde; öğrencilerin kendi uygulamalarını videoya kaydettikleri video özçekim yöntemi, defalarca uygulama yaparak beceri adımlarını öğrenme imkanı sunar. Aynı zamanda, hem eğitmenlere hem de öğrencilere çekilen videoları değerlendirme ve kritik etme fırsatı verir. Projemizde, ebelik öğrencilerinde periferik intravenöz kateterizasyon becerisinin geliştirilmesinde geleneksel gösterim yöntemi ile video özçekim yöntemini karşılaştırmayı amaçladık” dedi.