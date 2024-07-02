Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ege Aerospace Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Spaceport America Cup 2024 yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Dünyanın en büyük roketçilik yarışmasına 25 ülkeden katılan öğrenciler arasında öne çıkan Ege Aerospace Takımı, birçok ödülle Türkiye'yi gururlandırdı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Aerospace Takımını tebrik ederek, "Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklı, öncü bir araştırma üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğümüzü sürdürüyoruz. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin bu başarısı gurur verici. Yenilikçi projeleri ile yarışmaya damga vuran ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Tüm aşamalar başarıyla tamamlandı

Ege Aerospace Takımı, Türkiye'nin önde gelen kurumları olan Roketsan, Aselsan, TEI gibi sponsorların desteğiyle çalışmalarını sürdürdü ve yarışmaya 7 kişilik ekiple katıldı. Takım, FEZA-24 isimli sonda roketiyle 9 bin 400 feet irtifaya ulaşarak başarılı bir fırlatma gerçekleştirdi. Geliştirilen sistemler, operasyonun tüm aşamalarını başarıyla tamamladı ve tüm parçaları hasarsız bir şekilde kurtarılarak sistemin yeniden kullanılabilirliği ispatlandı. Bu başarıları ile takım, en iyi sunum ödülü ve erken fırlatma ödülüne layık görüldü.

Takım Kaptanı Enes Bitigen : Proje yöneticiliği ödülü

: Proje yöneticiliği ödülü Takım Üyesi Ata Kerem Manyaslı: Güvenlik uzmanı ödülü

Takım üretmeye devam edecek

"Ege Aerospace Takımı olarak başarılı bir fırlatma gerçekleştirdik ve FEZA-24 isimli sonda roketimizle 9 bin 400 feet irtifaya ulaştık. Geliştirilen sistemler operasyonun tüm aşamalarını başarıyla tamamladı ve roketin tüm parçaları hasarsız bir şekilde kurtarıldı. Takımımız elde ettiği tecrübelerle nitelikli çalışmalar üretmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde yeni yıl için öğrenci başvurularını da kabul edeceğiz" dedi.

Multidisipliner yapıya sahip bir ekip

Takım danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz Gürses'in yaptığı Ege Aerospace Takımı, farklı bölümlerden öğrencilerin katkısıyla multidisipliner bir yapıya sahip. Takım kaptanlığını Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Bitigen yürütürken, Aviyonik Lideri olarak Muhammed Kamil Saygılı, Mekanik Lideri olarak Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet Akdemir görev alıyor. Ekip üyeleri arasında Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ata Kerem Manyaslı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Anıl Can ve Elektronik Haberleşme Bölümü öğrencisi Furkan Bozkurt bulunuyor.