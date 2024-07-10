Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nde yapılan büyük zamlar, öğrencilerin tepkisine yol açtı. KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin bütçelerine uygun olduğu için tercih ettikleri Öğrenci Köyü'nde oda ücretleri yüzde 400 artarak 1.480 TL'den 6.000 TL'ye çıktı. Bu ani artış, öğrenciler ve öğrenci birlikleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Toplu açıklama: "Enflasyon oranında artış istiyoruz"

Üniversite öğrencileri birliği tarafından yapılan toplu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'ne yapılan zamlar sonrasında 1.480 TL olan oda ücreti 6.000 TL olmuştur. Öğrenciler olarak bu zammın en azından açıklanan enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz. (%71,60) Hiçbir iyileştirme yapılmadan (Klima, Temizlik, Demirbaş vs.) bu zammın yapılmasını kabul etmiyoruz."

Öğrenciler tepkilerini sosyal medyada paylaştı

Ege Üniversitesi öğrencileri, X platformu üzerinden zamlarla ilgili şunları söyledi

Hasan Okçu: "Geçen yıl 1.480 TL olan Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ücretleri bu sene hangi gerekçeyle 6.000 TL oldu? Kime ve neye yüzde 500 zam geldi de yurt ücreti bu kadar zamlandı? Bu çocuklar iş adamı falan değil, adı üstünde öğrenci. Acilen yaptığınız fahiş zammı geri çekin."

Geçen yıl 1480 TL olan Ege üniversitesi öğrenci köyü ücretleri bu sene hangi gerekçeyle 6000 TL oldu ..Kime ve neye yüzde 305 Zam geldi de yurt ücreti bu kadar zamlandı ..Bu çocuklar iş adamı falan değil,adı üstünde öğrenci.Acilen yaptığınız faiş zammı geri çekin..@UniversiteEge — Hakan 🦁 (@HakanOkcu20) July 10, 2024

Deniz Çolak: "Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ödediğimiz aylık ücret 1.480 TL'den 6.000 TL'ye çıkıyor. İçinde klima bulunmuyor, yemek yok, çamaşır yıkamak ek ücretli. Sadece barınma için yapılan zam yüzde 400, bunu kabul edemeyiz."

Ege üniversitesi öğrenci köyü ödediğimiz aylık ücret 1480 tlden 6000 tlye çıkıyor. İçinde klima bulunmuyor, yemek yok çamasır yıkamak ek ücretli sadece ve sadece barınma için yapılan zam %400 bunu kabul edemeyiz. #ogrencikoyuzam @UniversiteEge @ProfNecdetBudak pic.twitter.com/xzxfKGpaP6 — Deniz colak (@edenizz2) July 10, 2024

Tuncay Çakar: "Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ücret patlaması, bu nedir böyle? 1.480 TL'den 6.000 TL'ye çıkarılmış, saçmalamayın lütfen. Tez zamanda dönülsün bu yanlıştan, enflasyon oranında olması lazım deseler neyse."

Ege üniversitesi öğrenci köyü ücret patlamasi,bu ne dir böyle 1480 tl den 6000 tl ye çıkarılmış saçmalamayın lütfen tez zamanda dönülsün bu yanlıştan enflasyon oranında olması lazım deseler neyse — tuncay çakar (@tcakar78) July 10, 2024

Ceren Güngör:"Öğrenci köyü aidatlarına böcekler de dahil edilsin."

Ali Önder: "Yemekhane sistemi olmayan, çamaşırhane hizmeti ücretli olan, tek kişilik dolabı ikiye böldürüp bize paylaşımı sevdirmeye çalışan (sanırım), odaları hayvanat bahçesi gibi olan öğrenci köyü aidatı 1.480'den 6.000'e çıkmış. Aidat, bahçedeki köpeklere de mükellef olsun."

yemekhane sistemi olmayan, çamaşırhane hizmeti ücretli olan, tek kişilik dolabı ikiye böldürüp bize paylaşımı sevdirmeye çalışan (sanırım),odaları hayvanat bahçesi gibi olan öğrenci köyü aidatı 1480'den 6000'e çıkmış. aidat, bahçedeki köpeklere de mükellef olsun. #ogrencikoyuzam İzmir Adliyesi'nin Aynur ablası için veda yemeği düzenleniyor July 10, 2024