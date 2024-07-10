Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'nde yapılan büyük zamlar, öğrencilerin tepkisine yol açtı. KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin bütçelerine uygun olduğu için tercih ettikleri Öğrenci Köyü'nde oda ücretleri yüzde 400 artarak 1.480 TL'den 6.000 TL'ye çıktı. Bu ani artış, öğrenciler ve öğrenci birlikleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde Fahiş Zam Tepkisi Öğrenci Tepkileri Büyüyor2

Toplu açıklama: "Enflasyon oranında artış istiyoruz"

Üniversite öğrencileri birliği tarafından yapılan toplu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü'ne yapılan zamlar sonrasında 1.480 TL olan oda ücreti 6.000 TL olmuştur. Öğrenciler olarak bu zammın en azından açıklanan enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz. (%71,60) Hiçbir iyileştirme yapılmadan (Klima, Temizlik, Demirbaş vs.) bu zammın yapılmasını kabul etmiyoruz."

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünde Fahiş Zam Tepkisi Öğrenci Tepkileri Büyüyor1

Öğrenciler tepkilerini sosyal medyada paylaştı

Ege Üniversitesi öğrencileri, X platformu üzerinden zamlarla ilgili şunları söyledi

Hasan Okçu: "Geçen yıl 1.480 TL olan Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ücretleri bu sene hangi gerekçeyle 6.000 TL oldu? Kime ve neye yüzde 500 zam geldi de yurt ücreti bu kadar zamlandı? Bu çocuklar iş adamı falan değil, adı üstünde öğrenci. Acilen yaptığınız fahiş zammı geri çekin."

Deniz Çolak: "Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ödediğimiz aylık ücret 1.480 TL'den 6.000 TL'ye çıkıyor. İçinde klima bulunmuyor, yemek yok, çamaşır yıkamak ek ücretli. Sadece barınma için yapılan zam yüzde 400, bunu kabul edemeyiz."

Tuncay Çakar: "Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ücret patlaması, bu nedir böyle? 1.480 TL'den 6.000 TL'ye çıkarılmış, saçmalamayın lütfen. Tez zamanda dönülsün bu yanlıştan, enflasyon oranında olması lazım deseler neyse."

Ceren Güngör:"Öğrenci köyü aidatlarına böcekler de dahil edilsin."

Ali Önder: "Yemekhane sistemi olmayan, çamaşırhane hizmeti ücretli olan, tek kişilik dolabı ikiye böldürüp bize paylaşımı sevdirmeye çalışan (sanırım), odaları hayvanat bahçesi gibi olan öğrenci köyü aidatı 1.480'den 6.000'e çıkmış. Aidat, bahçedeki köpeklere de mükellef olsun."

Editör: Büşra Babur