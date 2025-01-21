Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Fropie için hazırladıkları güz dönemi bitirme projelerini sektörden uzmanlar ve öğretim üyelerinin katıldığı etkinlikte sundu.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğrencileri, sağlıklı atıştırmalık üreten yerli marka Fropie için hazırladıkları bitirme projelerini sundu. Etkinlik, öğrencilerin projelerini Fropie temsilcisi, reklam sektörü uzmanları ve bölüm öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçek işletmelerle iş birliği öğrencilere önemli deneyim kazandırdı

Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik, öğrencilerin gerçek işletmelerle çalışarak sektörden geri bildirim almasının son derece değerli olduğunu vurguladı. Çelik, Fropie markasıyla yapılan iş birliğinin çok verimli olduğunu belirtti. Ayrıca, bahar dönemi için de sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışacaklarını duyurdu.

Sunumlar ajanslara yakın kalitede

Reklamcılık Bölümü’nün ilk mezunlarından ve Fropie’nin eski e-Ticaret ve Pazarlama Uzmanı Merve Peker, öğrencilerin sunumlarının ajanslara yakın kalitede olduğunu belirterek, üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemine değindi. Peker, öğrencilerin üniversite dönemlerinde iş dünyasının dinamiklerini deneyimlemelerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Başarıyla sunulan projelerden ödüller geldi

Etkinlik sonunda, öğrencilerin projeleri jüri tarafından değerlendirildi. ‘House Ad’ ajansı birinci, ‘Fable’ ajansı ikinci, ‘Garip Grup İşler’ ajansı ise üçüncülük ödülünü kazandı.