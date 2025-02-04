Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Fakülte öğretim üyesi Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in yürütücülüğünde başlatılan "Neşeli İletişim" adlı proje, 4-7 yaş arası çocukların iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

"Neşeli İletişim" projesi, miniklerin beden dilini ve duygusal iletişimini güçlendiriyor

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla hayata geçirilen projede, Eylül Ezgi Alıcı, Öykü Çelebi, Sude Beril İldir, Sıla Karaman ve Zeren Kılıç yer alıyor. Proje, çocukların sosyal becerilerini eğlenceli etkinliklerle geliştirmeyi amaçlıyor. Tanışma etkinlikleri, oyunlar, çizim aktiviteleri, duygusal farkındalık çalışmalarının yanı sıra beden dili etkinlikleriyle çocukların iletişim becerilerini güçlendirmeleri sağlanacak.

Çocuklar eğlenerek öğrenecek

"Neşeli İletişim" projesi, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Öğrenciler, çocuklara yalnızca eğlenceli aktiviteler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda onlara duygusal zekâlarını geliştirecek fırsatlar da yaratacak. Bu etkinliklerle, çocukların iletişim becerileri daha sağlıklı bir biçimde gelişecek.