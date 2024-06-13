Öğr. Gör. Şenol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve ilk kadın pilot lisansının verildiği 8 Mart 1910 tarihinin yıl dönümünü kutlayan "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" kapsamında bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlik, 56 ülkede 10 binden fazla sektör profesyoneli ve meraklısı ile yaklaşık 600 kuruluştan oluşan bir endüstri ittifakına liderlik eden Kanada merkezli Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından da takdir edildi.

Ege Üniversitesi'nde gurur kaynağı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Öğr. Gör. Özde Şenol'u makamında ağırlayarak ödülü ve başarılarını tebrik etti. Rektör Budak, Şenol'un bu başarısının Ege Üniversitesi ve havacılık camiası için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Ödülün anlamı

"Kadınlara Kızlara Yönelik Ödüller" kategorisinde "Sanat Eseri" ödülünü kazanan Öğr. Gör. Şenol'un başarısı, havacılık alanındaki kadınların ve kızların önünü açmaya ve ilham vermeye devam edecek. Bu ödül, havacılıktaki cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğin önemini de vurguluyor.

Öğr. Gör. Özde Şenol'un başarıları

Öğr. Gör. Özde Şenol, havacılık alanındaki çalışmalarına ve ilham verici projelerine devam ediyor. Kendisi, gelecekteki havacılara ilham vermeye ve bu alandaki kadınların ve kızların önünü açmaya kararlı.