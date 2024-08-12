Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) tarafından yürütülen Orhun Değişim Programı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kabul süreci tamamlandı. Program kapsamında yer alan 26 üniversite arasında 10’u Türkiye’den olmak üzere öğrenci ve öğretim elemanı değişim programına katılan kurumlar, başvuruları değerlendirerek kabul işlemlerini gerçekleştirdi.

Üniversiteye yüksek başvuru

Bu yıl da en fazla başvuru alan ve kabul edilen üniversite olarak öne çıkan Ege Üniversitesi, toplamda 512 öğrenci başvurusunun 275’ini ve 352 öğretim üyesi başvurusunun ise 90’ını kabul ederek programın en yüksek başvuru alan üniversitesi oldu. 2024-2025 eğitim yılında en fazla öğrenci kabul eden TÜRKÜNİB üyesi üniversite unvanını koruyan Ege Üniversitesi, program çerçevesinde kabul edilen toplam 233 öğrencinin 70’ini bünyesine kattı. Aynı şekilde, kabul edilen 185 öğretim üyesinden 30’u Ege Üniversitesi’nde görev alacak.

Türk Dünyası'ndan gelen öğrencilerle kültürel etkileşim artacak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tam akredite bir araştırma üniversitesi olarak Ege Üniversitesi’nin bilgi birikimini tüm Türk coğrafyası ile paylaştığını vurguladı. Budak, "Orhun Değişim Programı’nda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla başvuru alan ve kabul edilen üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan’dan gelen öğrenciler, üniversitemizin öğrenci odaklı ve kaliteli eğitimini 47 farklı bölümde deneyimleyecekler. Ayrıca, akademik gelişimlerinin yanı sıra, yeşil kampüsümüz, sosyal imkanlarımız ve kültürel etkileşimlerle zenginleşen üniversite hayatını da yakından tanıyacaklar. Gönül coğrafyamızdan gelen tüm öğrencilere şimdiden ‘hoş geldiniz’ diyorum" şeklinde konuştu.

Bambaşka bir deneyim imkanı

Prof. Dr. Budak, Orhun Değişim Programı kapsamında diğer üniversitelere gidecek öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de farklı kültürleri deneyimleme fırsatı bulacağını belirtti. Budak, "Üniversitemizden 20 öğrenci ve 30 öğretim üyesi, 11 farklı üniversitede akademik hareketlilik sağlayacak. Farklı kültürlerde eğitim tecrübesi yaşayacak öğrenci ve öğretim üyelerinin yol masrafları Ege Üniversitesi tarafından karşılanırken, konaklama ve yeme-içme ihtiyaçları ise hareketlilik sağlayacakları üniversiteler tarafından karşılanacak" dedi.