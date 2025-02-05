Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) Otomotiv Teknolojisi Programı, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye devam ediyor. Alanında uzman akademik kadrosu ve güncel müfredatıyla öğrencilere sektörün gereksinimlerine uygun bilgi ve beceriler kazandıran Ege Üniversitesi, profesyonel hayatta başarılı olmalarını hedefliyor.

Eğitim altyapısı teknolojik gelişmelerle güçlendiriliyor

Otomotiv sektörünün üretim ve satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını daha nitelikli yetiştirebilmek için eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme altyapısını güçlendiren EMYO, yeni araçlarla ve ekipmanlarla eğitim ortamını zenginleştiriyor. Ege Üniversitesi, öğrencilere pratik ve teorik bilgi kombinasyonu sunarak, onları sektörün en son gelişmelerine hazırlıyor.

Geniş istihdam alanlarıyla mezunlar iş dünyasında

Otomotiv Teknolojisi Programı, öğrencilere araç bakım ve onarımı, motor sistemleri, güç aktarma sistemleri, elektrik-elektronik sistemler gibi birçok önemli konuda uzmanlaşma fırsatı tanıyor. Mezunlar, otomotiv sektörünün farklı alanlarında; otomotiv fabrikaları, servis merkezleri, bakım-atölyeleri ve otomotiv mühendislik firmalarında geniş bir istihdam yelpazesinde yer bulabiliyor. Program ayrıca, elektrikli ve hibrit araçlar gibi yeni teknolojilere olan talep doğrultusunda, mezunlarına iş imkânlarını genişletiyor.

Sektördeki güncel teknolojik gelişmeler takip ediliyor

Ege Üniversitesi, sektördeki en yeni teknolojileri takip ederek, öğrencilere elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve akıllı araç sistemleri gibi yenilikçi alanlarda eğitim veriyor. Ayrıca, dijitalleşme, yapay zeka destekli onarım süreçleri ve gelişmiş araç güvenlik sistemleri gibi gelişmeler de müfredata entegre edilerek öğrencilere uygulamalı beceriler kazandırıyor.

Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, sanayi ve hizmet sektörünün gereksinimlerine göre araştırmacı, üretken meslek elemanları yetiştirdiklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkürlerini iletti. Öğr. Gör. Mehmet Kunt ise, sektördeki en son teknolojilerin öğrencilerin eğitimine dâhil edilerek, mezunların sektörde daha rekabetçi bir konumda olmalarını sağladıklarını ifade etti.