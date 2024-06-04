Sınav dönemlerinde 7/24 açık olan kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerle bir araya gelerek hem moral verdi hem de başarılar diledi.

Rektör Budak'tan sınavlara başarı dilekleri

Rektör Budak, kütüphanedeki rutin ziyaretinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Merkez Kütüphanemizde, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Sınavlarında başarılar diledik. Eğitim hayatları boyunca gösterdikleri sabır, disiplin ve kararlılık sayesinde başarıya ulaşacaklarına inanıyoruz. Öğrenci odaklı bir üniversite olarak her zaman yanlarında olmaya ve motivasyonlarını artırmaya devam ediyoruz."

EÜ öğrenci odaklı eğitimin öncüsü

Ülkenin ilk ve tek öğrenci odaklı üniversitesi olduklarını vurgulayan Rektör Budak, tam akrediteli bir araştırma üniversitesi olarak öğrenci başarısının her zaman öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti. Budak, "Bu vesile ile bir kez daha tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

EÜ'nün, YÖK'ün 'Engelsiz Üniversite' ödüllerinde önemli başarılara imza attığını ve EÜ Merkez Kütüphanesinin de bu ödül alan birimlerden biri olduğunu belirten Rektör Budak, şunları söyledi: "Herkes için eşit, erişilebilir bir üniversite konsepti oluşturduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kapsamda engelli bireylerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırarak tam dijital bir kampüs kütüphanesi oluşturduk. Engelli öğrencilerimiz kütüphaneyi rahatlıkla kullanabiliyor, kaynaklara erişebiliyor ve kitapları sesli dinleyebiliyor. Bölgemiz ve ülkemiz başta olmak üzere 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda daha erişilebilir, engelsiz eşit bir yaşam için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Rektör Budak, Merkez Kütüphanede öğrencilerin hem mekânsal hem de kaynak çeşitliliği ihtiyaçlarına yönelik yenilikler gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.