Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, takımdaki 7 öğrenci, bu prestijli yarışmada ülkemizi temsil edecek.

Üniversite rektörü ile görüştüler

Takım kaptanı ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Enes Bitigen, ekiplerinin Mühendislik Fakültesi bünyesinde 3 yıldır faaliyet gösterdiğini belirtti. Bitigen, "Ege Aerospace Takımı olarak ulusal yarışmalarda elde ettiğimiz başarıları uluslararası arenaya taşımayı hedefliyoruz. 17-22 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya katılmak için büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz" dedi.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi

Takım, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden destek alarak projelerini geliştiriyor. Bitigen, "Kansan, Roketsan, Aselsan ve TEI gibi ülkemizin önemli şirketlerinin sponsorluğunda ilerlemekteyiz. Amacımız, ülkemizin ve üniversitemizin uzay çalışmalarına katkıda bulunmak ve nitelikli mühendisler yetiştirmek" diye konuştu.

Prof. Dr. Necdet Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, takım üyelerini ziyaret sırasında tebrik ederek, "Hazırladıkları yenilikçi projelerle hem üniversitemizin markasına hem de kendi kariyer hedeflerine yönelik önemli adımlar atıyorlar. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden gençlerimizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Geleceğin mühendisleri uluslararası arenada

Ege Aerospace Takımı’nın Spaceport America Cup 2024’e katılmak üzere ABD'ye davet edilmesi, Ege Üniversitesi’nin uluslararası başarılarını pekiştiriyor. Takımın elde edeceği başarılar, Türkiye'nin uzay ve roket teknolojilerinde daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak.

Yenilikçi projelerle büyük adımlar

Ege Aerospace Takımı’nın çalışmaları, üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Yenilikçi projeleriyle dikkat çeken takım, ulusal ve uluslararası alanda adını duyurarak genç mühendis adaylarına ilham kaynağı oluyor.

Spaceport America Cup 2024

Spaceport America Cup, dünyanın en büyük roketçilik yarışması olarak biliniyor ve her yıl dünyanın dört bir yanından öğrenci takımlarını bir araya getiriyor. Ege Aerospace Takımı, bu büyük organizasyonda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Ege Üniversitesi öğrencilerinin bu başarısı, üniversitenin eğitim kalitesini ve öğrenci yeteneklerini uluslararası düzeyde kanıtlıyor. Yarışmadan elde edilecek başarılar, Türkiye'nin uzay ve roket teknolojilerindeki ilerlemesine de önemli katkılar sağlayacak.