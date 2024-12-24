Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanındaki yenilikleri öğrencilerin bakış açısıyla tartışmaya açtı. "1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Öğrencileri Sempozyumu", EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğrenciler tarafından düzenlenen uluslararası etkinlik

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Gönüllü Takımı tarafından organize edilen sempozyum, bir ilk olma özelliği taşıyor. Etkinlik, SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Kadir Özkan ve Ebelik Bölümü öğrencisi Ceyda Aydın’ın başkanlığında düzenlendi. Etkinlik, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan ve diğer akademisyenlerin katılımıyla açıldı.

Sempozyumda sağlık alanındaki son gelişmeler, tedavi yöntemleri ve sağlık hizmetleri üzerine oturumlar düzenlendi. Öğrencilerin, sağlık bilimi ve uygulamalarına dair yenilikleri paylaştığı sempozyumda, konuşmalar tamamen öğrenci odaklıydı.

Sağlık alanında öğrencilerin söz hakkı

Sempozyum Başkanı Kadir Özkan, "Ege Üniversitesi olarak, tam akredite ve öğrenci odaklı bir üniversite olmanın bilinciyle bu sempozyumu düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu etkinliğin, gelecekte geleneksel hale gelmesini umut ediyoruz." dedi. Özkan, sempozyumun Ege Üniversitesi'nin 70. kuruluş yılına denk geldiğini vurgulayarak, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Sağlık konularında derinlemesine tartışmalar

Sempozyumda, genetik hastalıklardan işitme sağlığına, adölesan dönemdeki sağlık problemlerinden egzersiz ve beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkilerine kadar geniş bir konu yelpazesi ele alındı. Ege Üniversitesi öğrencileri ve Azerbaycan Bakü Üssü Tıp Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen panellerde, sağlık alanında bilimsel-teknik ve hukuksal konular tartışıldı.

Toplamda 200’den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, sağlık alanında öğrencilerin görüş ve bakış açılarını ortaya koymaları açısından büyük bir önem taşıdı.