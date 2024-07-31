İzmir'in köklü eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrenci odaklı yaklaşımı, bilimsel araştırma ve sağlık eğitimi alanındaki öncülüğü ile dikkat çekiyor. Fakülte, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile toplumsal sağlığa katkı sağlayan bir yapıya sahip ve bu özellikleriyle yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

Bölümler ve akreditasyonlar

Fakültede, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Odyoloji gibi bölümler yer alıyor. Sayısal puan türüyle öğrenci kabul eden fakülte, her yıl yüksek puanlı öğrencilerin tercihlerinde yer alarak tam dolu kontenjanla eğitim veriyor. YÖK tarafından verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında "Mekanda Erişilebilirlik" ile Turuncu Bayrak, "Eğitimde Erişilebilirlik" ile Yeşil Bayrak ve "Sosyo Kültürel Faaliyetlerde Erişim" Mavi Bayrak ödüllerine sahip.

Beslenme ve diyetetik bölümü

SABAK tarafından tam akreditasyona sahip Beslenme ve Diyetetik Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim sunuyor. Öğrenciler, uzman öğretim üyeleri eşliğinde teorik ve uygulamalı dersler alarak sağlıklı beslenme ve diyetetiğin toplum sağlığındaki rolünü öğreniyor. Mezunlar, hastaneler, üniversiteler ve sağlık kuruluşlarında kariyer yapma fırsatı buluyor.

Ebelik bölümü

Ebelik Bölümü, SABAK tarafından iki yıl akredite edilmiştir ve gebelik öncesi, doğum ve sonrası süreçlerde etik değerlerle bütüncül bir eğitim sunuyor. Öğrenciler, çeşitli klinik alanlarda pratik deneyim kazanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi gibi kurumlarda uygulama yapma fırsatı buluyor.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü

Bu bölüm, modern teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda eğitim veriyor. Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra pratik eğitimler ve ulusal, uluslararası projelerde yer alma imkanı elde ediyor. Mezunlar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve özel sektörde iş bulma fırsatı yakalıyor.

Odyoloji bölümü

Odyoloji Bölümü, işitme ve denge bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzman odyologlar yetiştiriyor. Bölüm mezunları, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel merkezlerde iş fırsatlarına sahip. Program, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji Birimi ve Karşıyaka Yerleşkesi laboratuvarlarında uygulamalı derslerle destekleniyor.