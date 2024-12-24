Ege Üniversitesi, sanayi ile güçlü iş birliği çalışmaları kapsamında iki yeni protokole imza attı. Bu protokoller, öğrencilere staj, istihdam ve uygulamalı eğitim fırsatları sunacak.

Ege Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve öğrencilerine uygulamalı eğitim fırsatları sağlamak amacıyla yeni protokoller imzaladı. Bu iş birlikleri, teknoloji ve bilişim alanlarında önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor. Ege Üniversitesi'nin Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO), İzmir İnovasyon ve Teknolojileri AŞ ve İmbat Soğutma AŞ ile yaptığı anlaşmalar, öğrenciler için kariyer yolculuklarında büyük bir adım olacak.

İmbat soğutma AŞ ile işbirliği: Uygulamalı eğitim ve staj fırsatları

Ege Meslek Yüksekokulu, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında İmbat Soğutma AŞ ile önemli bir protokol imzaladı. Bu protokol, öğrencilerine staj, istihdam ve sektörel deneyim kazandırma fırsatları sunacak. İmbat Soğutma AŞ ile yapılan iş birliği sayesinde, öğrencilere sektöre yönelik eğitim projeleri ve uygulamalı deneyimler sunulacak. Bu anlaşma, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek iş dünyasına donanımlı bireyler olarak hazırlanmalarını sağlayacak.

İmzalanan protokolün imza törenine, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, İmbat Soğutma AŞ Genel Müdür Yardımcısı Arel Arsoy ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Müge Erdoğan katıldı.

İzmir İnovasyon AŞ ile yeni bir adım: Teknoloji ve bilişim alanında ortak projeler

İkinci protokol, Ege Meslek Yüksekokulu ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ arasında imzalandı. Bu protokol, öğrencilerin teknoloji ve bilişim alanlarında daha donanımlı yetişmelerini sağlayacak. Protokol, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek ve öğrencilerin sanayi ile daha yakın temas kurmalarını sağlayacak. Ayrıca, teknoloji ve bilişim alanında ortak projeler geliştirilmesi ve inovatif çözümler üretilmesi hedefleniyor.

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, bu iş birliğinin İzmir'in teknoloji ve inovasyon ekosistemine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. “Gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek ve sektöre kazandırmak bizim için büyük bir gurur,” dedi.

Rektör Budak’tan önemli açıklamalar: "Kariyer yolculuklarına katkı sağlayacağız"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, imzalanan protokollerle üniversite-sanayi iş birliğine ivme kazandırdıklarını belirtti. Budak, “Öğrencilerimize teknoloji ve bilişim alanında staj ve istihdam olanakları sunmayı, uygulamalı eğitim imkânları sağlamayı amaçlayan bu protokollerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu iş birliği, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına önemli katkılar sunacaktır,” dedi.

Ege Üniversitesi’nin hedefi: Sektörle güçlü bir bağ kurmak

Ege Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliği modeliyle, eğitim ile sektörü buluşturan projelere her zaman destek vermeye devam edecek. Bu tür iş birliklerinin öğrencilerin mesleki becerilerini artırmak ve iş gücüne nitelikli bireyler kazandırmak açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ersan, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasına daha hazır hale geleceğini ifade etti.