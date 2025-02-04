Ege Üniversitesi, yükseköğretim kurumları arasında en yüksek ‘Endüstri ile Ortak Yürütülen Ar-Ge Proje Sayısı’na sahip ikinci üniversite olarak dikkat çekiyor. İzmir ve Ege Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayan üniversite, yükseköğretim kurumu olarak 70 yıllık bir geçmişe ve birikime sahip. Bu başarıda, üniversite-sanayi iş birliğini merkeze alan projeler önemli bir rol oynuyor.

Prof. Dr. Necdet Budak: “Ar-Ge projelerimizi sürdürülebilir konsepte taşıdık”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin başarılarına dair açıklamalarda bulunarak, "Ülkemizin dördüncü, bölgemizin ilk yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi, bilim ve teknoloji alanında çok önemli başarılara imza attı" dedi. Üniversite olarak, sanayi ile ortak projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Budak, “Endüstri ile yürütülen Ar-Ge projelerimizin sayısını artırarak, sürdürülebilir bir konsepte taşıdık” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi, sektörle iş birliğini yaygınlaştırıyor

Ege Üniversitesi, akademik bilginin sanayiye entegre edilmesi konusunda önemli bir model oluşturuyor. Üniversite, sanayi ile yürütülen projelerle inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Prof. Dr. Budak, “Araştırmanın bir kültür olduğunun bilinciyle, her öğrenciyi bu sürecin parçası yapıyoruz. Girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında da üniversitemizi güçlü bir konuma getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni stratejiler ile bilimsel çalışmalar güçlendirilecek

Ege Üniversitesi, son yedi yılda sanayi ile iş birliği yaparak önemli mesafeler kat etti. Prof. Dr. Budak, üniversitenin küresel protokoller doğrultusunda araştırmalarını yeniden şekillendirdiğini ve multidisipliner bir vizyonla yeni stratejiler belirlediklerini açıkladı. Bu çalışmalarla, üniversite Türk bilim yüzyılını şekillendirmeyi ve uluslararası arenada marka üniversite olmayı hedefliyor.