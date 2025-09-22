Bu yılki festivale 81 takımla katılan Ege Üniversitesi, öğrenci sayısı açısından en yoğun katılım sağlayan üniversiteler arasında yer aldı. Üniversitenin 13 takımı ise finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, festivalin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Öğrencilerimiz ve danışman hocalarımızla birlikte TEKNOFEST’te güçlü bir şekilde yer aldık. 81 takımımız yarıştı, 13 takımımız finalde mücadele etti. Sağlıktan fen bilimlerine, sosyal bilimlerden mühendislik alanlarına kadar farklı disiplinlerde başarı hikâyeleri yazan gençlerimiz, ülkemizin geleceği için bizlere büyük güven veriyor. Öğrencilerimizle ve tüm Türkiye gençliğiyle gurur duyuyoruz.”

Festival boyunca Ege Üniversitesi standının büyük ilgi gördüğünü belirten Prof. Dr. Budak, “Yediden yetmişe vatandaşlarımız öğrencilerimizin geliştirdiği projeleri inceledi. Beş gün boyunca yerli ve millî teknolojiye katkı sunan yenilikçi projelerimizi sergiledik. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar da standımızı ziyaret ederek öğrencilerimizin çalışmalarını yakından gördü” dedi.

Türkiye’nin bilim ve teknoloji yolculuğunda Ege Üniversitesi’nin aktif rol üstlendiğini vurgulayan Rektör Budak, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a ve bu organizasyonu sekiz yıldır gençlerimizle buluşturan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz.”