Festivale Ege Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği projeler damga vurdu. Üniversiteden 8 takım, farklı kategorilerde finale kalarak İzmir’i ve Ege’yi gururla temsil ediyor.

Afet yönetiminden biyoteknolojiye geniş yelpaze

Ege Üniversitesi’nin finalist takımları, pek çok farklı alanda yarışmalara katılıyor:

Efensys-3 Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji – Afet Yönetimi kategorisinde,

EgeSAM-Sağlık Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji – Sağlık Teknolojileri kategorisinde,

EgeSAM_Plast, carboINova ve BioDefenders takımları, Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinde,

Elvlayda, Algene X ve Toxoguard takımları ise Biyoteknoloji ve İnovasyon yarışmasında finale kaldı.

Projeler, afet yönetimi çözümlerinden sağlık teknolojilerine, çevre ve enerji inovasyonlarından biyoteknolojik yeniliklere kadar geniş bir kapsama sahip. Festivalde sergilenen projeler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Rektör Budak: “Gençlerimiz geleceğe yön veriyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, finale yükselen takımlara başarılar dileyerek şunları söyledi:

"Tam akredite, sağlık temalı ve öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak öğrencilerimizin geliştirdiği yenilikçi projeler, TEKNOFEST’te büyük ilgi görüyor. Sekiz takımımızın finalist olması bizler için gurur kaynağıdır. Bu projeler, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda toplumsal faydayı önceleyen, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunarak geleceğin küresel hedeflerine katkı sağlıyor. Ege Üniversitesi olarak 70 yıllık bilim yolculuğumuzda gençlerimizle birlikte geleceğe yön vermeye devam edeceğiz."

Ege’nin teknolojideki gücü

Ege Üniversitesi, genç girişimcilerin ve bilim insanlarının yetişmesi için sunduğu araştırma merkezleri ve proje destekleriyle dikkat çekiyor. TEKNOFEST İstanbul’da yarışan projeler, hem İzmir’in hem de Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon gücünü uluslararası arenada gözler önüne seriyor.

Festival boyunca stantları ziyaret eden teknoloji severler, öğrencilerin geliştirdiği projeleri yakından inceleme ve deneyimleme fırsatı buluyor. Finale kalan takımlar, ödül töreninde şampiyonluk için mücadele edecek.