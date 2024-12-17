Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Academic Ranking of World Universities (ARWU) tarafından yayımlanan alan bazlı sıralamada Türkiye birincisi oldu. Dünya çapında 26. sıraya yerleşen bölüm, başarılarını bir kez daha kanıtladı.

Ege Üniversitesi, uluslararası başarıyı yükseltiyor

Ege Üniversitesi, uluslararası alanda artan marka değerini gözler önüne seriyor. Üniversitenin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar, ARWU sıralamasında büyük bir etki yarattı. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, hem Türkiye’deki liderliğini pekiştiriyor hem de dünya çapında ilk 30’a girmeyi başararak küresel bir başarıya imza atıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün elde ettiği başarıyı kutladı. Prof. Dr. Budak, "Bölümümüzün elde ettiği bu uluslararası başarı, hem eğitim kalitesini hem de sektörel iş birliklerinin gücünü gösteriyor. Tekstil mühendisliği alanındaki bu başarı, küresel ölçekteki bilimsel katkılarımızın da bir yansımasıdır" dedi.

Sektörde öncü eğitim: Tekstil Mühendisliği bölümü fark yaratıyor

Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümrüt Bahadır Ünal, bölümlerinin ARWU kriterlerinde gösterdiği güçlü performansın arkasındaki etkenleri paylaştı. Q1 kategorisindeki dergilerde yayımlanan makaleler, uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen projeler ve yüksek sayıda atıf, bu başarının temel faktörleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Ünal, "Bölümümüz, kurulduğundan bu yana sektördeki öncü konumunu koruyarak 4 binin üzerinde mezun vermiştir. Öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitim fırsatları sunuyoruz. Yakaladığımız bu uluslararası başarıyı sürdürülebilirlik, inovasyon ve akademik mükemmeliyetle ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

ARWU sıralama kriterleri ve Tekstil Mühendisliği Bölümü'nün başarısı

ARWU sıralaması, dünya çapında akademik kadro, akademik çıktılar, araştırma kalitesi, uluslararası iş birlikleri ve araştırma etkisi gibi faktörlere dayanıyor. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, bu kriterlerin tamamında güçlü bir performans sergileyerek başarıya ulaşmıştır.