Ege Üniversitesi Türkiye Birincisi Oldu

Ege Üniversitesi, "Amaçlar İçin Ortaklıklar" kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, çevresel, ekonomik ve sosyal dengeyi sağlamak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirtti.

300 basamak yükseldi

Ege Üniversitesi, bu yıl dünya genelindeki sıralamalarda 301-400 bandında yer alarak geçen yıla göre 300 basamak yükseldi. Türkiye devlet üniversiteleri arasında ise 7'nci sıraya çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 11'inde önemli ilerlemeler kaydederken, 5 alanda dünya genelinde 101-200 bandında yer aldı.

Bilimsel birikim ve azim

Rektör Budak, "Ege Üniversitesi olarak uluslararası arenada prestijimizi artıran bu başarılarımız, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimimizin ve kararlı çalışma azmimizin bir göstergesidir. Donanımlı akademik kadromuz, kaliteli eğitim anlayışımız ve güçlü araştırma ekosistemimizle global ölçekte önemli bir konumda yer almayı sürdüreceğiz" dedi.